ليلى الشافعي

أعرب أحمد الباطني رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية عن سعادته الغامرة بتوقيع بروتوكول التعاون الخدمي للشراكة المجتمعية الدائمة بين كل من جمعية المنابر القرآنية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، لتعزيز تقديم الخدمات الإنسانية لفئات الرعاية الاجتماعية في الكويت.

وأثنى الباطني في أعقاب توقيع البروتوكول على الدور الكبير الذي توليه وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بهند الصبيح وجميع المعنيين في الوزارة نحو رعاية مسيرة التدريب والارتقاء بها، وعلى الثقة الغالية التي نعتز بها نحو تقديم الخدمة الأولى من نوعها في قطاع الرعاية الاجتماعية ممثلة بمعهد البناء البشري للتدريب الأهلي والاستعانة بالكوادر الوطنية في التدريب الحرفي والمهني الذي يتسم بالجودة والكفاية، كما أثنى على مساهمة وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم عجلة التنمية من خلال تدريب وتوظيف مخرجات برنامج التدريب الأول من نوعه في قطاع الرعاية الاجتماعية، بما يعد شراكة مجتمعية مستدامة بين وزارة الشؤون الاجتماعية (قطاع الرعاية الاجتماعية) وجمعية المنابر القرآنية في مجال تدريب وتوظيف فئات الرعاية الاجتماعية، وبما يدعم الطاقات البشرية الواعدة تحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في التنمية المستدامة.

ويأتي توقيع البروتوكول تتويجا لانطلاقة «معهد البناء البشري للتدريب الأهلي» الذي يعمل تحت مظلة جمعية المنابر القرآنية استنادا إلى ترخيص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم 387 الصادر بتاريخ 1 أغسطس 2017، لتقديم أفضل أوجه الرعاية التربوية والدينية والمهنية والنفسية والاجتماعية والتدريبية للفئات المستهدفة.

وصرح الباطني بأن بروتوكول التعاون يأتي انسجاما مع الرغبة المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية المنابر القرآنية في تدريب الفئات المستفيدة في إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية والجهاز الفني العامل بالقطاع بإدارة من فرق التنمية البشرية من خلال برنامج معهد البناء البشري للتدريب الأهلي لتقديم البرامج التدريبية اللازمة لصالح المستفيدين في كل من إدارة رعاية الأحداث، وإدارة الحضانة العائلية، وإدارة رعاية المسنين.

وأكد الباطني أن ذلك التعاون الإيجابي يأتي تفعيلا للهدف الثالث من أهداف جمعية المنابر القرآنية للإسهام في تنشئة جيل يتحلى بالسلوك والخلق القرآني.

وعن أهداف البروتوكول أوضح الباطني أنه يأتي بهدف دعم المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني الخاصة بخدمة الفئات المستفيدة في القطاع لإكساب الفئات المستفيدة الأنماط السلوكية الحميدة والعمل على تقوية الوازع الديني والوطني، وتأهيل تلك الفئات بمهارات تسهل عملية اندماجهم في المجتمع وتحقق لهم الاستقلالية والموثوقية في الاعتماد على النفس، وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والديني والاجتماعي، وإبراز دور وزارة الشؤون الاجتماعية في التصدي للظواهر السلبية المستجدة والدخيلة على المجتمع الكويتي، إلى جانب المساهمة الفاعلة في توظيف مخرجات هذه البرنامج وسد احتياجات سوق العمل من تلك الفئات المستهدفة بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير الأداء المهني للجهاز الفني العامل مع تلك الفئات في دور الرعاية الاجتماعية من خلال تزويدهم بالمهارات الفنية التخصصية في الخدمة النفسية والاجتماعية، وذلك في خطوة للإسهام في العملية التنموية للمجتمع بتطوير الأعمال الحرفية والمهنية والعمل على تعزيز المهارات والقدرات بما يخدم آفاق التنمية.