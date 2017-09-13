استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء،عند مستوى 0.301 دينار في حين ارتفع اليورو إلى 0.361 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 0.401 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.314 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس في الولايات المتحدة مع استمرار المخاوف بشأن إعصار (إيرما) والتوترات السياسية مع كوريا الشمالية.