صباح الخالد سيعقد سلسلة لقاءات ثنائية لتعزيز التنسيق والتعاون حول الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن



اكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، اليوم الأربعاء، أن أعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ الأسبوع المقبل ستشهد الكثير من القضايا التي تمس السلم والأمن الدوليين.

وقال العتيبي إن دولة الكويت ستشارك في أعمال هذه الدورة بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك حيث سيلقي سموه كلمة دولة الكويت أمام المناقشات العامة في 20 سبتمبر الجاري.

وأضاف أن من الأمور الهامة التي تميز هذه الدورة عن سابقاتها هو أن عدد رؤساء الدول والحكومات الذين أكدوا مشاركتهم تجاوز ال130 فيما سيعقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اجتماعا رفيع المستوى حول إصلاح الأمم المتحدة.

وبين العتيبي أن من بين القضايا الرئيسية التي سيتم التركيز عليها في المناقشات العامة والفعاليات الجانبية ما يتعلق بآخر المستجدات في سوريا واليمن وفلسطين والعراق إضافة إلى التصعيد الخطير للأمن الإقليمي والدولي في شبه الجزيرة الكورية ووضع مسلمي الروهينغا في ميانمار الذين يتعرضون لاضطهاد وحملة تطهير عرقي.

وأضاف أن مسألة مكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ونزع أسلحة الدمار الشامل من المسائل التقليدية التي سيتم تسليط الضوء عليها في الاجتماعات الجانبية.

وقال العتيبي إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، سيعقد على هامش أعمال الجمعية العامة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه اللقاءات ستبحث كذلك سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة حول الملفات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن حيث يأتي ذلك مع قرب انضمام دولة الكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2018 - 2019 ابتداء من أول يناير 2018.