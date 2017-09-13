أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة التي تعرضت لها إحدى طائرات شركة طيران الجزيرة مع المنطاد الراداري في 27 أغسطس الماضي، كما شكلت هيئة تحقيق محايدة تضم أعضاء متخصصين عالميا.

وقالت (الطيران المدني) في بيان صحافي، أصدرته اليوم الأربعاء، بشأن الواقعة التي تعرضت لها إحدى طائرات شركة طيران الجزيرة مع المنطاد الراداري في 27 أغسطس الماضي، إنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الوقائع وفق مقتضيات القانون الدولي الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الخاصة بالتحقيق في وقائع وحوادث الطائرات، وكذلك تطبيقا للمرسوم الأميري رقم 37/1960 الصادر بشأن التحقيق بوقائع وحوادث الطائرات.

وأضافت أنها بناء عليه شكلت هيئة تحقيق محايدة مكونة من سبعة أعضاء محكمين متخصصين ومؤهلين في مجال التحقيق بوقائع وحوادث الطائرات منهم أربعة أعضاء دوليين من خارج الكويت وثلاثة أعضاء من الكويت وهم من خارج الإدارة العامة للطيران المدني ومن خارج الجهات التي لها علاقة بالواقعة أيضا وذلك تأكيدا على حيادية واستقلالية هيئة التحقيق بالواقعة المشار إليها.