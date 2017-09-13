أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن استمرار حملتها الإعلامية التي أطلقتها الشهر الماضي والتي تحمل شعار #بتعاونكم_نجملها وتحث خلالها العامة على توصيل الشكاوى والاقتراحات إلى حسابات البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun وذلك بهدف الارتقاء في مستوى النظافة، والحد من ظاهرة التعديات على أملاك الدولة، ومزاولة حرفة قبل الحصول على ترخيص من البلدية .



وفي هذا الصدد كشف رئيس فريق الطوارئ محافظة العاصمة، زيد العنزي، عن خطته الزمنية للحد من الظواهر التي دونت ضمن حملة #بتعاونكم_نجملها ، مشيرا إلى أن النوبة "ب" قد نفذت الإزالة بحق العقارات المتعدية على أملاك الدولة وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية للإنذارات التي وجهت بهذا الخصوص إلى جانب القيام بحملة على العمالة الذين يزاولون حرفه بوسيلة نقل غير مرخصة من البلدية وبالأخص السيارات التي تقوم بغسيل سيارات وكراج متنقل وغسيل مفروشات .



وأشار العنزي إلى أن الجولة التي قامت بالنوبة "ب" قد أسفرت عن تنفيذ أمر إزالة تعديات على أملاك الدولة واشتملت أسوار حديدية وخشبية لـ7 عقارات، إلى جانب رفع 18 إعلان تجاري غير مرخص من على مرافق الدولة، إلى جانب ضبط 6 بقالات وتوجيه إنذار وفق القرار الوزاري رقم 2009/206 المادة 25 و رفع 7 دراجات نارية تستخدم في نقل المواد الغذائية للبقالات داخل السكن الخاص في منطقتين في مدينة شمال غرب الصليبخات والدوحة، إلى جانب ضبط عدد 19عاملاً يزاولون حرفه بوسيلة نقل غير مرخصة تنوعت ما بين غسيل سيارات وكراج متنقل وغسيل مفروشات بالتعاون مع القوى العاملة .