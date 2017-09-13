اجتماع استثنائي منتصف مارس إذا لم نتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، إن من المبكر اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط -من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها- أو تعميقه، مؤكدا أن كل السيناريوهات مطروحة.

وأضاف الوزير المرزوق في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي يولوجيو دلبينو، الذي عقد اليوم الأربعاء، في ديوانية مجمع القطاع النفطي، أن أحد تلك السيناريوهات يشمل ضم دول أخرى من خارج منظمة (أوبك) إلى اتفاق خفض الإنتاج من الدول غير المشمولة بالاتفاق الذي أقره كبار المنتجين أواخر العام الماضي.

وكان وزراء النفط في الدول الأعضاء بمنظمة (أوبك) قد قرروا في اجتماعهم خلال شهر مايو الماضي تمديد الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018.

وسبق ذلك اتخاذ دول (أوبك) ونحو عشر دول غير أعضاء في المنظمة بينها روسيا قرارا بخفض الإنتاج بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا في فيينا في شهر نوفمبر الماضي بغية الحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية مما تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير.

وكان ذكر المرزوق أن أوبك قد تعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في نوفمبر .

وقال المرزوق "في الاجتماع المقبل في نوفمبر... قد لا نتخذ قرارا بتمديد... الاتفاق وقد نعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس لهذا الأمر".

وقال وزير النفط الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو "منفتحون على جميع الخيارات" فيما يتعلق باتفاق خفض الإنتاج العالمي والذي من المقرر أن يمتد في الوقت الحالي حتى مارس آذار 2018.

وقال ديل بينو إن بلاده ستسعر مبيعات نفطها الخام بعملات أخرى بخلاف الدولار الأمريكي مثل اليوان الصيني والروبية الهندية.