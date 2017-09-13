أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، اليوم الأربعاء، أهمية تطوير عمل الإدارة القانونية في البلدية ودعم كوادرها للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.

جاء ذلك وفق بيان صحافي للبلدية خلال لقاء الوزير الجبري مع كبار المستشارين من الإدارة القانونية في البلدية، تناول بحث أهم المواضيع ذات الأولوية منها مساواة محامي البلدية بنظرائهم في إدارة الفتوى والتشريع من ناحية الكادر.

واستمع الوزير الجبري إلى وجهة نظر ممثلي الإدارة القانونية من المستشارين حول عدد من الموضوعات المهمة في مجال تطوير ودعم هذه الإدارة وأعرب عن ترحيبه بكل مقترح يساهم في دعمها وتعزيز عمل كوادرها الوطنية فنيا وإداريا.

وشدد على وجوب ترجمة تلك المقترحات بما يصب في مصلحة تطوير العمل القانوني بجميع جوانبه في المستقبل، مشيرا إلى أن تعزيز الكادر القانوني في البلدية يحظى بأهمية كبيرة وفق رؤى واستراتيجية شاملة خصوصا أن محامي البلدية لهم دور كبير في حفظ حقوق الدولة والدفاع عن المال العام.

وذكر الوزير الجبري أنه تلمس ذلك مباشرة من خلال عدد الدعاوى القضائية التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية لمصلحة بلدية الكويت، مؤكدا أنه لن يألو جهدا في دعم وتعزيز الكوادر القانونية في كل ما يسهم بتطوير عملهم من الناحية الإدارية والفنية.

وشدد على ضرورة تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات للكوادر الوطنية في المجال القانوني إلى جانب مساواتهم بمحامي إدارة الفتوى والتشريع وهو ما يسعى إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة.