أصدر المجلس الوزاري للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، قرارا بالإجماع يؤكد على رفض استفتاء الإقليم الكردي شمالي العراق المزمع إجراؤه في 25 من سبتمبر الجاري.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد جمال، في تصريح مكتوب اطلعت عليه "الأناضول"، إنه المجلس الوزاري أصدر بالإجماع قراراً برفض إجراء هذا الاستفتاء؛ "لعدم قانونيته وتعارضه مع الدستور العراقي الذي يجب احترامه والتمسك به".



وأشار إلى أن "قرار المجلس الوزاري يدعم وحدة العراق لما تمثله من عامل رئيسي لأمن واستقرار المنطقة، وأن تهديد هذه الوحدة يمثل خطراً على أمن المنطقة وقدرة دولها وشعوبها على مواجهة الإرهاب".