أكد مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية بجامعة الكويت، د.ثقل العجمي ،أن العمادة وضعت خطة متكاملة لانتخابات العام الجامعي 2017-2018 ،هذا وقد تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات تقوم تبعاً لاختصاصها بالإشراف الكامل على انتخابات الجمعيات العلمية من بداية التجهيز والإعداد للانتخابات بجميع كليات الجامعة، وإجراء التصويت حتى إعلان النتائج.

وأضاف د.العجمي أن عمادة شؤون الطلبة حرصت على أن يكون جميع أعضاء اللجان على قدر كبير من الكفاءة والخبرة، مؤكدا حرصه على إشراك الشباب في العملية الانتخابية لكسب الخبرة والمعرفة والاحتكاك في اللجان والأنشطة التي تقوم بها عمادة شؤون الطلبة كل عام جامعي، مؤكدا أن العمادة على استعداد كامل للانتخابات الطلابية من خلال فريق العمل في اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد د.العجمي أن العمادة تسعى لأن يكون العمل النقابي بالجامعة في صورته المثلى، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على المشاركة في انتخابات كليات جامعة الكويت و الحد من ظاهرة العنف بين الطلبة وتأسيس قاعدة من التعاون بين القوى الطلابية بعيدا عن التشاحن والعداوات ، وذكر أن هذه هي رسالة الجامعة ودورها الفعال في المجتمع الكويتي ودورها المهم على الصعيد العلمي والأكاديمي وإثراء المجتمع بالمخرجات المؤهلة علميا وأكاديميا، فضلا عن دورها الحيوي في التنمية المجتمعية و دليل على وعي طلبة وطالبات جامعة الكويت بأهمية العمل النقابي بالجامعة والحرص على ممارسة حق الترشيح والانتخاب بكل رقي.

اللجنة الميدانية

وبدوره أكد رئيس اللجنة الميدانية والمشرف العام على الانتخابات شايج الشايجي أن العرس الديمقراطي بجامعة الكويت يلقى اهتماما كبيرا من قبل الإدارة الجامعية متمثلة بعمادة شؤون الطلبة، مؤكدا أن اللجنة العليا استعدت كما في الاعوام السابقة بشكل كامل للانتخابات الطلابية في كليات الجامعة والانتهاء من الاعداد والتجهيز، من خلال عقد اجتماعات لتنظيم انتخابات متميزة، مبيناً أنه تم التباحث مع رؤساء اللجان العاملة من خلال عدة اجتماعات سابقة حول استعدادات كل لجنة وخطتها خلال فترة الانتخابات.

اللجنة الإعلامية

وبينما قالت رئيسة اللجنة الإعلامية مشاعل الفيلكاوي أن اللجنة مستعدة هذا العام من خلال التنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية لتغطية الحدث الانتخابي المهم في جامعة الكويت، قال رئيس لجنة الأمن والسلامة خالد الياقوت، أن الإدارة حريصة على تهيئة وتأمين الانتخابات الطلابية، من خلال عمل لجان أمنية بجميع المواقع ومقار الانتخابات الطلابية وذلك لتنظيم وتأمين العملية الانتخابية ومتابعة الفرز وتأمينه والقيام بتنظيم سير السيارات منعا لحدوث اختناقات مرورية.

اللجنة الإدارية

وبدورها أكدت رئيس اللجنة الادارية لانتخابات الجمعيات العلمية دلال مقصيد، ان التقيد باللوائح والقوانين أساسي و ضروري وان اللجنة وضعت الإرشادات العامة بشان النظم واللوائح مما يعطي وعي اكثر لدى المرشحين والمناديب ومنسقين القوائم وهذا الامر جعل من العمل المشترك بين اعضاء اللجنة و المتقدمين للترشيح اكثر مرونة وسهولة في تتبع التعليمات.

وأوضحت مقصيد أن اللجنة في البداية استلمت كشوف وأسماء الطلبة من قبل عمادة القبول والتسجيل مع التعديلات الاخيرة على حسب اعداد طلبة الجامعة وعلى حسب الدفعات، وأما بشأن موضوع العقوبات والانذارات بينت ان اللجنة تقوم بالتدقيق في أسماء الطلبة المتقدمين عن طريق تطابق الصورة والاسم لتجنب تسجيل أي طالب أو طالبة يكون قد وقع عليه أي حرمان أو عقوبة .