حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.287 مليار دولار عام 2016 ..وندعو للاستفادة من الفرص المشتركة لرفعه إلى خمسة مليارات

180 ألف سائح كويتي زار تركيا العام الماضي ونحو 95 ألف في النصف الأول من السنة الحالية

نأمل أن يؤدي اعفاء الكويتيين من تأشيرة الدخول في زيادة أعداد القادمين للاستفادة من الفرص السياحية التي نوفرها

تعديلات تشريعية تمكن الأجنبي الذي اشترى عقارات بمبالغ معينة من الحصول على الجنسية التركية

أعرب رئيس الوزراء التركي، بنلي يلدريم اليوم الأربعاء، عن تقدير بلاده للجهود السياسية التي يبذلها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

وقال يلدريم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى تركيا اليوم الأربعاء، إن جهود سمو الأمير ودولة الكويت ساهمت في خفض وتيرة التصعيد في الأزمة الخليجية، مؤكدا دعم تركيا لتلك الجهود الرامية لإنهاء الأزمة.

واشار الى الجولة الخليجية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتي شملت الكويت في ال23 وال24 من يوليو الماضي حيث تبادل وجهات النظر مع القادة الخليجيين واعرب عن تأييد أنقرة بأعلى مستوى لجهود سمو الأمير لحل الأزمة الخليجية.

واعتبر يلدريم ان تركيا ودولة الكويت تعدان نموذجا مميزا للعلاقات ذات الإرث الثقافي والتاريخي المشترك والمبنية على الثقة والاحترام المتبادلين بما يخدم مصالح البلدين المشتركة مشيدا بمستواها العالي.

ولفت الى الارادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات بين الدولتين بما يضمن التعاون في مجالات جديدة معربا عن اعتقاده بأن الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات سيكون له الأثر الكبير في تعزيز العلاقات .

وأشار يلدريم الى التنسيق الحثيث مع المعنيين في الكويت فيما يتعلق بالاستثمار المتبادل في القطاعات الواعدة مثل السياحة والصحة والسياحة الطبية والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة ما يقوي الأواصر بين البلدين.

وفي هذا الصدد دعا يلدريم الى الاستفادة من الفرص المشتركة بين البلدين لرفع حجم التبادل التجاري الى خمسة مليارات دولار على المدى المتوسط والبعيد لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين تركيا والكويت بلغ 287ر1 مليار دولار في عام 2016 وسيكون بنفس القيمة تقريبا في العام الحالي.

واضاف ان عدد الكويتيين الذين زاروا تركيا العام الماضي بلغ 180 ألف سائح في حين زارها نحو 95 ألف كويتي في النصف الأول من العام الحالي معربا عن أمله في ان يؤدي اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة دخول تركيا في زيادة أعداد القادمين من الكويت والاستفادة من الفرص السياحية التي توفرها تركيا على أكثر من صعيد منها السياحة الطبية والطبيعية والشتوية.

وبين يلدريم ان تركيا اصدرت قرارا من جانب واحد بإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الكويتيين والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 أغسطس الماضي ما يمكن حاملي جواز السفر الكويتي من دخول تركيا من دون تأشيرة مع إمكانية الإقامة لمدد تتراوح بين 90 و180 يوما.

وعزا أسباب تزايد شراء المواطنين الكويتيين للعقارات بتركيا الى الثقة والأمان اللذين يميزان تركيا وشعبها مشيرا الى ان القوانين والتشريعات التركية الجديدة منحت المواطنين الاجانب بما فيهم الكويتيين الذين يمتلكون عقارات الحصول على اقامة قصيرة المدة في حين نصت التعديلات على ترشيح الأجنبي الذي اشترى عقارات بمبالغ معينة للحصول على الجنسية التركية.