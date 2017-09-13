غادر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والوفد المرافق لسموه البلاد، اليوم متوجها إلى العاصمة أنقرة في زيارة رسمية للجمهورية التركية تستمر عدة أيام.

وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض مطار الكويت الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ محمد الخالد، وعدد من أصحاب الشيوخ والوزراء والمستشارين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني.

ويرافق سموه وفد رفيع المستوى يضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ورئيس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الحميضي ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والحرس الوطني وهيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وسفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا غسان الزواوي.