فليطح: نولي جُلَّ اهتمامنا لتطوير هذا النشاط الذي يستقطب عدداً كبيراً من العاملين بالدولة

قالت الهيئة العامة للرياضة، إنها اعتمدت 16 لعبة لدوري الوزارات منها 12 لعبة للرجال وأربع للنساء وذلك خلال الموسم الرياضي 2017/2018 وتنظمه الهيئة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأربعاء، أنها ستجري منافسات الرجال في كرة القدم والسلة والطائرة واليد وألعاب القوى والألعاب المائية والبولينغ وكرة الطاولة والتنس الأرضي والاسكواش والألعاب الذهنية والبلياردو. أما منافسات النساء ستقيمها في أربع ألعاب هي كرة الطاولة والبولينغ والبلياردو والألعاب الذهنية.

وأضافت أن فريق الإشراف على الدوري سيعقد نهاية الأسبوع المقبل اجتماعه الثاني لاعتماد أعضاء اللجان العاملة في كل الألعاب والجدول الزمني لكل لعبة كما سيتم تحديد موعد انطلاقة موسم الألعاب الرياضية للوزارات.

ونوه المدير العام للهيئة بالإنابة د. حمود فليطح، حسب البيان بالتعاون الطيب من الوزارات والمؤسسات، مشيرا إلى أنه من المقومات الأساسية لإنجاح النشاط الرياضي للوزارات.

وأكد فليطح أن هيئة الرياضة تولي جُلّ الاهتمام لتطوير هذا النشاط الذي يستقطب عددا كبيرا من العاملين بالدولة ويحقق مردودا طيبا في الارتقاء بالمستوى البدني والذهني للموظفين ويمكنهم من ممارسة هواياتهم في إطار توجه عام للهيئة بتفعيل الرياضة للجميع.

وأشار إلى أن الرياضة أصبحت ضرورة ملحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض وتخفيف آثار وعلاج الأمراض إضافة إلى الفوائد النفسية والاجتماعية للرياضة.

يذكر أن فريق عمل الإشراف على دوري الوزارات والمؤسسات الحكومية يضم كلا من الدكتور حمود فليطح رئيسا وحامد الهزيم نائبا للرئيس ووليد سلطان مقررا والأعضاء خليفة الطراروة وخالد السبيعي وأحمد الصايغ وهند الهزاع وعبدالعزيز الهاجري وأحمد القلاف وفهد المطيري وجاسم الصفار.