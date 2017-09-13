أعلنت جمعية الهلال الأحمر، أنها وزعت بالتعاون مع هيئة الإغاثة للحقوق والحريات (iHH) مساعدات إغاثية على لاجئي (الروهينغا) في مخيماتهم ببنغلاديش.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، د.هلال الساير، اليوم الأربعاء، إن الهلال الأحمر واستجابة للحالة الإنسانية ولما يعانيه لاجئو (الروهينغا) لاسيما من الأطفال والنساء وكبار السن في بنغلاديش من أوضاع مأساوية قاسية فقد سارعت إلى التعاون مع المنظمات الإنسانية لاسيما هيئة الإغاثة للحقوق والحريات لتوزيع المساعدات الإغاثية عليهم.

وأضاف الساير أن جمعية الهلال الأحمر تسعى خلال الأيام المقبلة إلى توزيع المساعدات على اللاجئين في المخيمات ببنغلاديش من خلال فريق ميداني تابع للجمعية.

وأوضح أن الجمعية وهيئة الإغاثة للحقوق والحريات أدركتا أهمية توفير المواد الإغاثية بشكل عاجل، مشيدا بدور الأخيرة في البدء بالمشروع الإنساني الحيوي هؤلاء اللاجئين.

وأكد أن الجمعية تسعى إلى تحقيق أهدافها وتقديم المساعدات للاجئين بشكل عاجل والاهتمام بشكل خاص بالقطاع الإغاثي إضافة إلى الاهتمام برعاية الطفل، مشيرا إلى أهمية هذه القطاعات في حياة الإنسان.

وبين أن الجمعية تعد مثالاً حياً ينبع من الإحساس بالمسؤولية تجاه من حولها وتجاه محيطها الإنساني حيث يمثل العمل الإنساني هدفا رئيسيا لجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وأشار إلى أن جهود الإغاثة المقدمة للاجئين والنازحين من ميانمار تأتي تجسيدا لدور الهلال الأحمر الكويتي الإنساني وسعيا من الجمعية لأن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية هم أكثر الناس حاجة لها.