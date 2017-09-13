بشرى شعبان

رأت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن أهمية تقرير "الأطلس" المعني بربط صناعة النفط والغاز، تكمن باعتبار الكويت واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط ولها دور ريادي في استثمار عوائد قطاع النفط والغاز في تفعيل جهود الدولة التنموية.

وفي كلمة لها خلال عرض التقرير العالمي لربط الصناعة النفط والغاز بأهداف التنمية المستدامة، عبر الحلقة النقاشية التي أُقيمت في بيت الأمم المتحدة، قالت الصبيح " الكويت أدركت أهمية هذا القطاع منذ الاستقلال وعملت على تسخير مواردها في تطوير البنية التحتية والمخطط الهيكلي للبلاد وفقا لأفضل المعايير الدولية والعالمية وفي الاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها فحققت بذلك تصنيفات تنافسية على المؤشرات العالمية وعقود طويلة".

وأضافت أن البلاد تقوم بدور ريادي في استثمار عوائد قطاع النفط والغاز في تفعيل جهود الدولة التنموية الرامية لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي من خلال الخطط الوطنية الإنمائية للدولة وأهمها تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي.

وأوضحت الصبيح أن الخطة تهدف إلى تخفيض نسبة مساهمة الإيرادات من النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 60 % إلى 35% مع نهاية البرنامج الزمني لخطة التنمية وذلك لإتاحة القطاع الخاص للمشاركة بنسبة 42% تقريبا من الناتج المحلي.