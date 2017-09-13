شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الأربعاء على أنه انه لن يسمح بتقسيم البلاد فيما حذر في الوقت نفسه من تنامي حدة التصعيد الكلامي "الذي قد ينتهي الى احتراب داخلي".

وذكر العبادي في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرية جنوبي العراق "ان وحدة البلاد امر اساسي وان العراق يكون اقوى بوحدته وبالتالي نرفض اي دعوات لتقسيم البلد او اضعافه" وذلك في اشارة منه الى استفتاء من المقرر أن يجريه اقليم كردستان العراق في وقت لاحق من الشهر الجاري بشأن الانفصال عن بغداد.

وأضاف العبادي "لن نسمح لقسم من السياسيين بتقسيمنا واضاعة فرصة التعاون لتحقيق مصالح الشعب".

ولفت الى وجود اشارات ايجابية واخرى سلبية في ملف الاستفتاء على استقلال الاقليم محذرا من ان "التصعيد الكلامي قد يؤدي الى كوارث كبيرة في البلاد مشابهة لما حصل في بلدان اخرى انتهى بها الوضع الى الاحتراب الداخلي".

واكد ان حكومته تحترم تطلعات جميع المواطنين بما فيهم الاكراد وتسعى الى حل جميع المشاكل العالقة بالحوار والتفاهم "فقط" لكن دون سياسة فرض الامر الواقع وتحديد المصير دون مشورة الشركاء.

وكان البرلمان العراقي قد اعلن امس الثلاثاء رفضه لاستفتاء الاقليم داعيا العبادي الى التحرك لمنع الاستفتاء بالطرق الممكنة