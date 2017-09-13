وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي اليوم الاربعاء على اقتراح يتعلق بتخصيص موقع لكل محافظة من محافظات دولة الكويت يكون ملائما للشباب لعرض منتجاتهم ومشروعاتهم الصغيرة.

وأضاف رئيس اللجنة العضو الدكتور حسن كمال في تصريح للصحافيين ان اللجنة اوصت في تشكيل فريق من الجهات المعنية لاختيار تلك المواقع بشكل يتناسب معها اضافة الى وضع اليه لاصدار التراخيص الخاصة بها.

وذكر كمال ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح الخاص بطرح الدولة لاراضي سكنية واستثمارية وتجارية ومخازن للبيع المباشر اضافة لموافقتها على انشاء حديقة عامة في منطقة الدعية.

وأشار ان اللجنة وافقت على اقتراح الزام شاحنات نقل الانقاض والرمال بتركيب نظام تتبع اضافة لموافقتها على زراعة الاشجار المعمرة التي تتماشى مع طقس دولة الكويت لاسيما في موسم الصيف بالمناطق الشمالية الغربية والجنوبية في البلاد.

وبين كمال ان اللجنة وافقت على انشاء مضمار لرياضة العجلات الرباعية وتحديد مناطق ترفيهية خاصة بتلك الرياضة فيما احال للجلسة الرئيسية عددا من الاقتراحات منها تخصيص مواقع (استراحات) على الطرق السريعه الخاصة بالسفر.



وأفاد ان اللجنة وافقت على اقتراح تخصيص موقع في المنطقة الشمالية لانشاء اسواق (آوت ليت) فيما اجلت اقتراح الغاء لجنة السلامة في المجلس البلدي لانتهاء الغرض من انشائها.



وقال ان اللجنة احالت عددا من الاقتراحات الى الجهاز التنفيذي في البلدية لابداء الراي منها اقتراح خاص بتطوير البنية التحتية في منطقة كبد الصناعية واعتماد الدور الاستشارية لاصدار شهادة الاوصاف وفق القوانين واللوائح المنظمة لها.