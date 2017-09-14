الفريق الشيخ محمد يوسف الصباح 39 عامــــــــاً في وزارة الداخلية

لماذا نُقل الفريق الشيخ محمد اليوسف عام 2016 لتولي منصب وكيل مساعد لإدارة الشؤون القانونية في «الداخلية» لفترة وجيزة؟ وكيف؟ ... فأجاب: بضحكة..!

علي صباح السالم رحمه الله اسطورة ..أم سعود أعطتني



حوار: نرمين الحوطي



الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح هامة من هامات وزارة الداخلية، أقسم على نفسه منذ أن التحق بالسلك العسكري بأن يجعل قلبه وعينه وروحه دوما حارساً على أمن وأمان الكويت ، يحلق ما بين البحر والبر أكثر من ربع قرن وما زال وفياً لوعده وقسمه العسكري والإنساني الذي أخذه على نفسه بأن تبقى الكويت أرض الأمن الأمان انه صقر من صقور الكويت ، الفريق محمد يوسف السعود الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود غداّ تكتمل ال39 عاماً من الجهده والعطاء في هذا الجهاز الأمني العريق.



لقاؤنا اليوم نستهل سطوره وكلماته بكلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عند تقليد الشيخ محمد اليوسف لرتبة فريق من معالي وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح فقام وزير الداخلية بذكرها أمام الملأ والإعلام المحلي والخارجي .. وقال: «هذا الرجل من الصبح إلى الليل ببدلته العسكرية يؤدي واجبه الأمني بأكمل وجه»



تلك كانت جملة والدنا صاحب السمو الأمير (حفظه الله)، وهذا هو الفريق محمد اليوسف الذي بالأمس البعيد توج بأعلى الرتب العسكرية التي لم يسع إليها بل هي التي سعت إليه على مابذله من جهد وقدمه من عطاء خلال عمله العسكري على مدار 39 عاماً تنقل من خلالها بين العديد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية ، عاش للكويت وعاشت الكويت في قلبه وروحه وهاهي سطورنا اليوم تبحر بكلماتها في الجانب الوطني والمهني والإنساني الذي لا يعرف عنه إلا القليل من المحيطين بالفريق الشيخ محمد اليوسف.. نبدأ حوارنا من عبق الماضي والذكريات مع الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود:



معالي الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح ماذا يعني لكم 15/9/1978؟



٭ في هذا اليوم تحققت رغبتي في الدخول للسلك العسكري في وزارة الداخلية.



إذن تلك كانت أمنيتكم؟



٭ نعم، تلك كانت أمنيتي ورغبتي وأسرد لكم قصة لا يعلم تفاصيلها الا القليل، في البدء لابد أن أذكر بأني لا أنسى فضل الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، في تحقيق تلك الرغبة والأمنية على أساس علمي وأكاديمي، فكنت أذهب له، رحمه الله، عندما كان في ذلك الوقت وزيرا للداخلية والدفاع لكي ألتحق بوزارة الداخلية وفق القانون الذي يعطي الحق بأنه بعد الدبلوم يحق للفرد الالتحاق بالسلك العسكري في وزارة الداخلية بعد القيام بدورة عسكرية لمدة عامين، وكنت بالفعل قد أنهيت عامين من الدراسة في الجامعة التي كان من الممكن أن تحتسب لي بأنها دبلوم، ويحق لي الالتحاق بالكلية العسكرية ولكنه كان يماطلني، فيوم يقول لي راجعني بعد اسبوع في وزارة الدفاع ومرة يقول لي، رحمه الله، راجعني بعد اسبوعين، وفي يوم عند لقائي به قال لي: «بعد سنتين عندما تنتهي من دراستك الجامعية، أنا باستطاعتي أن أدخلك الآن ولكن أنا أريد أن تدخل السلك العسكري وأنت جامعي»، وبالفعل كنت قد أنهيت السنة الثالثة من دراستي في الجامعة ولم يبق إلا السنة النهائية على التخرج وبالفعل تخرجت من الجامعة والتحقت بالكلية العسكرية وكانت الدورة الأولى للجامعيين مكونة من 9 طلاب، والحمد لله اجتزتها بتفوق وكنت الأول على الدفعة، وهذا مثبت في الأكاديمية، ومن ثم التحقت بوزارة الداخلية كضابط جامعي وتحققت أمنيتي على أساس جامعي وعسكري، وهذا لن أنساه للشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، الذي كانت رغبته بأن أكون ضابطا حاملا لشهادة جامعية، والحمد الله تحقق حلمه وتحققت رغبتي وأمنيتي.



أول جريمة اختطاف في تاريخ الكويتشهدت الكويت في فبراير 1982 أول عملية اختطاف للأطفال من أجل الابتزاز المادي وكنتم من المشاركين بإنقاذ الطفل.



القصة أخذت القليل من الساعات والكثير من الجهد لإرجاع الطفل في أقل من 24 ساعة، نريد أن نعرف منكم بعض التفاصيل التي لم تذكر إعلاميا في ذلك الوقت، وأقصد مداهمتكم لمكان الحادث لالتقاط الطفل في أحضانكم دون أن تهاب ما ينتظرك من مجهول؟



٭ هذه قصة قديمة حدثت وقائعها حينما كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وزيرا للداخلية في ذلك الوقت، والذي لا ننسى له مواكبته للأحداث أولا بأول مع القيادات الأخرى في الداخلية وحضوره للتحقيقات مع المجرمين بعد انقاذ الطفل وعودته لأسرته، ولا أنسب عملية إنقاذ الطفل لي لأنني كنت مشاركا مع فريق متكامل لإنقاذ الطفل من أيادي المجرمين تحت قيادة الفريق عبدالله الفارس الذي كان في ذلك الوقت مديرا للمباحث الجنائية، ولابد أن أذكر نقطة مهمة كان لها دور أساسي للكشف عن مكان الطفل، وهي قرار الشيخ سالم صباح الناصر الذي كان في ذلك الوقت محافظا للعاصمة عند إعطاء أوامره لوزارة المواصلات بقطع الخطوط الهاتفية للهواتف العامة، فقال: «اقطعوا خطوطها لعدم تمكين الخاطفين من استخدامها، فقطع الاتصال يجعل الخاطفين يقومون باستخدام الهاتف الأرضي من المكان المتواجدين به فيسهل لنا تحديد مكانهم»، وبالفعل قطعت الخطوط وقام الخاطفون بالاتصال بأهل الطفل لطلب الفدية ومن ثم تمكنا من تحديد مكانهم وتم إنقاذ الطفل وإعادته لأسرته بعد اقتحام الشاليه.



وكما ذكرتي لم أشعر في تلك اللحظة إلا أنني رجل عسكري وأب، فهذا ما منحني القوة بأن أدخل دون خوف مما ينتظرني من مجهول، فقد كان هدفي إنقاذ الطفل، والحمد الله أنقذ ورجع لأسرته ولم يتعد الوقت إلا عشرين ساعة.



الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر

في عام 1996 كشفتم عن الكثير من القضايا الأمنية وناديتم بها وطالبتم بحلول جذرية منها نظام الربط الموحد - البصمة الوراثية - الكشف عن التلاعب في الجنسية - قضية البدون، والعديد من التصريحات والأمور التي ناديتم بها وطالبتم بحلول جذرية لها واليوم نرى ما ناديتم به منذ عام 1996 في الطريق إلى حلول جذرية والبعض منها انجز منه الكثير بالفعل فأنتم النواة الأمنية لتلك القضايا؟



٭ ليس أنا فقط بل هو نتاج من العديد من التعاون مع زملائي ورؤسائي في العمل كنا مجموعة نعمل من أجل أمن الكويت فلا أقدر أن أنسب لشخصي بأنني أعمل بمفردي لأن مبدئي على الدوام هو العمل من خلال مجموعة وليس العمل بنظرة الفرد والشخصانية فما ذكرت من تصريحات كانت من نتاج عمل جماعي وليس فردي، ولكن ما قمت بالفعل به وعملت عليه من خلال منصبي في ذلك الوقت كمدير عام للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر هو الربط بين الجنسية والجواز والمواليد والبطاقة المدنية، حيث كان في ذلك الوقت المعتاد عليه عندما يرزق شخص بمولود يذهب للمكان المخصص، وكان في حولي في ذلك الوقت في ذلك الوقت إذا لم تخب ذاكرتي، ليثبت المولود ويقوم بتسجيله ومن ثم يأخذ ورقة من هناك ويأتي لإدارة الجنسية لتثبيت المولود ومن ثم يأخذ ورقة من إدارة الجنسية ووثائق السفر بعد تثبيت المولود ويذهب للبطاقة المدنية، فكانت عملية مرهقة للآباء، فهنا قمت باقتراح مع الهيئات الأخرى وكنت في ذلك الوقت امتلك الكفة الأقوى في اتخاذ القرار وفق منصبي كمدير للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر فكان القرار وضع مكتب للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ومثله للبطاقة المدنية في مكتب المواليد وهذا للتسهيل على المواطن في إنجاز المعاملات بوقت قصير وبالفعل طبق الاقتراح وعمل به وكان نواة الربط الذي حدث بعد ذلك.

..والرقم الموحد؟



٭ عفوا الرقم الموحد هو هدف وزارة الداخلية وليس فكرة شخصية لي ولا أحب أن أنسب لي شيئا وهو ليس لي، فالرقم الموحد هو هدف أمني ومشروع كامل متكامل لوزارة الداخلية وليس لفرد.



من المعروف عنكم أنكم ترفضون كلمة «أنا» وما التمسته من القراءات والأحاديث واللقاءات عنكم ولكم بأنك متواضع جدا، وبرغم هذا فإنني أنسب إليكم بأنكم أول من ناديتم بأن لا توجد قضية تسمى «البدون» ففي عام 1995 أدليتم بتصريح إعلامي أثناء عملكم كمدير للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بأن 90% من البدون لهم أصول خارجية وهذا ما نراه اليوم على أرض الواقع وكشف عنه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» مع اختلاف النسب المئوية وتقاربها في نفس الوقت؟



٭ هي ليست بقضية لأني لا أعتقد أن هناك شخصا ليس له أصول فما قمت بالتصريح به في ذلك الوقت وأذكره إلى الآن أنه لا يوجد إنسان لا يمتلك موطنا له وإذا لا يعلم موطنه فبالتأكيد له أب وجد معروف من أين أصولهم، إذن لا يوجد شيء اسمه «بدون» وللعلم بأن ما قمت بالتصريح به والكشف عنه ليس بمجهود فردي ولكن هو أيضا عمل جماعي ولا أنسى دور اللواء المتقاعد عادل المنيس وجهده وعمله على هذا الملف في ذلك الوقت، واليوم ما قمنا به من عمل أكمله الأخ صالح الفضالة الذي اشيد بعمله وما قام به من جهد مكثف لاستكمال ما قمنا به كمجموعة ومن أتوا من بعدنا في ذلك الملف الأمني والوطني وإعطاء الحلول الجذرية والكشف عن الكثير ممن كانوا ينادون بعدم انتسابهم لوطن ويطلقون على أنفسهم «بدون» وأعتقد أن دولة الكويت لم تقصر معهم عندما يبدون هم حسن النية مع الدولة، فالكويت دائما دولة معطاءة لكل من لجأ لها وموطن للإنسانية والخير في ظل قيادة قائد الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.



كبار السن والمعاقين

صدور قرار من الفريق يوسف الخرافي في تاريخ 2/9/1998 بالتعاون وتسهيل المعاملات لذوي الإعاقة وكبار السن وكنتم أول من فعل هذا القانون والكل أشاد بما كنتم تقومون به مع المعاقين وكبار السن؟



٭ نعم بالفعل صدر قرار من الفريق يوسف الخرافي وهو معلم لنا ومدرسة عسكرية بحد ذاتها ولا تشكيك بهذا الشيء، فعندما أصدر القرار قمت انطلاقا من واجبي كمدير لإدارة الجنسية ووثائق السفر بتشكيل فريق متكامل لمن يصعب عليه الحضور لأي سبب، على سبيل المثال امرأة عجوز لا تستطيع الحضور أو رجل شايب لا يستطيع الحضور للإدارة وغيرها من أسباب تعيق هؤلاء المسنين والمعاقين من الحضور وضرورة إنهاء معاملاتهم فكانت تلك المجموعة تذهب لمن يصعب عليه الحضور لمكانه وينجزوا له المعاملة.



الإعلام

الفريق الشيخ محمد اليوسف السعود الصباح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود، من المعروف عنه أنه يرفض الظهور الإعلامي ويعمل بصمت دون فلاشات وإضاءات إعلامية لما يقوم به من عمل، وبرغم هذا نجدك فارسا محاربا للدفاع أمام وسائل الإعلام عن أي شيء يخص الكويت وأمنها، فلماذا الابتعاد عن الإعلام؟



٭ لماذا أكون بالإعلام فأنا مواطن أقوم بعملي المفروض على تأديته على أكمل وجه، فما دور الإعلام في أداء واجبي؟



ولكن عندما يحدث تجن على إدارتي وأبنائي وزملائي في العمل هنا أذهب للإعلام وأتكلم وأدافع بما أنني على حق، فعلى سبيل المثال عندما أتصل بي الأستاذ عادل الزواوي للسؤال والاستفسار عما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي وكم الشائعات التي وجهت ظلما علينا دون دليل بأن الهاربين من «خلية العبدلي» قد تم تهريبهم عبر البحر، فقلت هذا غير صحيح وإذا ثبت عكس ذلك فمن حق أهل الكويت أن يحاكموني.



مع العلم في بادئ الأمر أن هذا عملنا وواجبنا، عندما حدثت تلك الواقعة كان أغلب القياديين في إدارة خفر السواحل ساهرين داخل البحر أياما عدة تأهبا لأي محاولة تهريب للهاربين الـ 14، لن أقول لا يمكن خروجهم، فنحن لا نستطيع ان نسيطر تماما على 2900 مسنة، فهل أضع على كل مسنة عسكري يسجل من نزل ومن أتى؟



وبرغم من تلك الصعوبة إلا أن إدارتي كانت على شبه يقين بأنهم لم يخرجوا من الدولة وهذا يرجع لأجهزتنا التي أوضحت أن لا يوجد خروج غير رسمي، من هذا المنطلق أتت ثقتي، وقمت بالإجابة على عادل الزواوي لما امتلكه من ثقة في جهازي وإدارتي وأبنائي بل وضعت نفسي للمساءلة القانونية إذا ثبت بأنهم خرجوا عن طريق البحر لأني على يقين كيف أسست إدارتي، ومن هم رجال إدارتي.



البيئة

على الدوام نلاحظ الفريق محمد اليوسف الصباح ينادي بالحفاظ على البيئة سواء أكان برا أو بحرا، بل الأول من يسارع لتفادي وإنقاذ أي خطر يواجه البيئة في الكويت، منذ أكثر من شهر واجهت الكويت بقعة زيت وكان أول من قام بالتحرك والكشف عنها هو خفر السواحل كيف بدأت الحكاية؟



٭ برغم من أن الإدارة غير مؤهلة لذلك إلا أن خفر السواحل هم أول من أبلغت الأجهزة المعنية لمكافحة بقع الزيت بعد ما لاحظ البعض في الإدارة تلك البقعة، فنحن أمن ولسنا جهة مختصة، لذلك فوظيفتنا الرصد والتبليغ وهذا ما حدث وبرغم من أننا جهة أمنية إلا انه عندما لوحظت تلك البقعة في 10/8/2017 قام أبناء خفر السواحل بل وجميع الإدارات بوزارة الداخلية بما يمتلكون من إمكانيات بمساعدة الجهات المختصة، لذلك فأنا أستغرب بأن الهيئة العامة للبيئة لا تمتلك «طراريد»، فقمنا بمساعدتهم بطراريدنا حفاظا على أمن الكويت وأمان المواطنين، ولكن ما يحزنني بأن أجد في هذا الوقت أن الجهة المختصة على الحفاظ للبيئة إمكانياتها جدا فقيرة.



المخالفات والمواصلات

اندهشت عندما رأيت نموذج المخالفات لديكم فهي تحمل اسم وزارة المواصلات فكيف يكون العمل لإدارة خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية ويقوم التحصيل المادي في وزارة المواصلات؟



٭ لماذا وزارة المواصلات لأن أولا جميع «اللنجات والطراريد» تسجل في وزارة المواصلات في المسح البحري بناء على قصة تقال إن في السابق كانت لدى المسح البحري طراريد وهي التي كانت مسؤولة عن تلك المخالفات، ولكني لم أشاهد تلك «الطراريد» طوال عمري وأصبح أمرا واقعا وفقا لتلك الرواية التي لا نعلم مدى مصداقيتها، وأصبح العرف أن وزارة الداخلية متمثلة بخفر السواحل هي التي تقوم بالمخالفة، والمسح البحري في وزارة المواصلات هي التي تتسلم قيمة المخالفة مع العلم أن المخالفات البحرية تعد أعلى قيمة نقدية.



ولكن؟



٭ القرار ليس بمفردي فالأمر لا يقتصر فقط على المواصلات فأيضا مخالفات الثروة السمكية عندما نتحدث ونكتب لهم يكون الرد بأننا لابد أن نقوم بدورات وغيرها من أسباب، قلت لك وأكررها القرار والأمر ليس بقرار فردي بل قنوات عديدة وجهات حكومية لابد أن تتفق على القرار وبغض النظر عن القرارات والقيم النقدية نحن لا ننظر إلى هذا الشيء فنحن نعمل من أجل هدف واحد أقسمنا عليه هو الكويت وأمنها.



إدارة الشؤون القانونية

سعادة الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح في عام 2016 تم انتقالكم وكيلا مساعدا لإدارة الشؤون القانونية لوزارة الداخلية لفترة وجيزة ومن ثم عدت لقطاع أمن الحدود مرة أخرى هل من الممكن أن نعرف لماذا؟ وكيف تم انتقالك؟



٭ بدأت الإجابة بضحكة من الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح ثم قال يمكن الرؤساء السابقين كانوا يعتقدون بأنني أحد تلاميذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري.



شخصيات لا تنسى

شخصيات لا تنسى في حياة الفريق محمد اليوسف الصباح.



٭ علي صباح السالم رحمه الله.



مَنْ هو الشيخ علي صباح السالم بالنسبة للفريق الشيخ محمد اليوسف؟



٭ أسطورة بكل ما تحمل الكلمة من معان وقمت بتسمية ابني «علي الصباح» بعد وفاته بثلاثة شهور رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.



وما قصة الورقة المبعوثة من قبل الشيخ علي صباح السالم لكم وملازمتها معكم في كل مكتب تنقل له؟



٭ قصة عادية ولكن لها معاني كثيرة تذكرني بالشيخ علي صباح السالم رحمه الله مع العلم بأنني لا أنساه، في يوم بعث لي عندما كنت مقدما بورقة يحملها أحد أعضاء مجلس الأمة السابقين يطلب مني بأن أحل له مسألة ما ومن هذا الوقت أخذت تلك الورقة ووضعتها في برواز وأصبحت تصاحبني أينما كنت في عملي.



الشيخ خالد اليوسف رحمه الله

تعددت صور الحزن وآلامه ولكن من يشاهدكم لحظة دفن الشيخ خالد اليوسف رحمه الله يرى حقيقة الحزن والفراق على وجهكم ودمعتكم، خالد اليوسف رحمه الله هل هو حبكم الخالد؟



٭ أخي خالد كان الأخ المقرب لجميع اخواني ولي شخصيا، خالد كان فرحة بيت يوسف السعود، عشت معه فترة مرضه ولابد علي أن أذكر أشخاصا كانوا يرافقوننا رحلة العلاج الأخ براك الأستاذ الذي لم يفارق أخي دقيقة واحدة أثناء مرضه وأيضا بدر العصفور، افتقدته وشعرت بحبه عندما فارقنا.



الفريق عبدالله الفارس

ماذا يعني لك الفريق عبدالله الفارس؟



٭ هو قدوة في العمل الأمني، معلم من الطراز الأول، مدرسة عسكرية بحد ذاتها، تعلمت منه الكثير رغم أنني لم أعمل معه إلا في بعض الأمور، حيث حالفني الحظ وعملت تحت أمرته، ولكن كنت في بعض الجرائم المعقدة أذهب وأحضر لأسمع وأرى توجيهاته لأتعلم منه.



إيد واحدة

الشيخ علي اليوسف الصباح؟



٭ سند.. كل إخواني سند لبعضهم.. وكلنا إيد واحدة والتي تجمعنا الله يحفظها لنا «أم محمد» سبيكة بنت أحمد الحميضي وأمنا الثانية بيبي اليوسف الصباح.



الشيخ يوسف السعود الصباح، رحمه الله، كان حبه «لأم محمد» معروفا لدى الجميع، ويقال ان هذا الحب انتقل بعد وفاة الشيخ يوسف السعود الصباح إلى الشيخ والابن محمد اليوسف السعود الصباح؟



٭ صحيح، وبدقة أكثر هذا الحب ازداد أكثر لوالدتي من والدي وأصبح ملحوظا جدا في آخر ايامه، فوالدي الشيخ يوسف السعود توفي صغيرا، حيث كان عمره 58 عاما، رحمه الله.



وأتذكر قبل وفاته كنت أعشق البر والصحراء وتربية الغنم، فكان على الدوام يأتي لي والدي، رحمه الله، ومعه والدتي، وينامان عندي، وكنت أرى مقدار الحب والمعزة من والدي لها، وكيف التعامل بينهم، وبالفعل بعد وفاته أصبح هذا الحب لا أقدر ان أقول أنا فقط، بل كل اخواني نعمل جاهدين من أجل أن نملأ هذا الحب الذي كان والدي يحب به تلك المرأة.



كنز لا يقدر بثمن

ماذا أعطت الشيخة لطايف عبدالله الخليفة الصباح لكم؟



٭ أم سعود أعطتني كنزا لا يقدر بثمن.



مسك الختام

سعادة الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح، تتبقى أيام معدودة وتنتهي خدمتك في السلك العسكري، نريد أن نسألك: هل تشعر بأنك قمت بكل ما كنت تريد عمله وبالأخص في خفر السواحل؟



٭ بالطبع «لا» مستحيل، فأنا أمتلك الكثير لم أنفذه إلى الآن.



مثل؟



٭ العديد من الأشياء كنت أريد القيام بها مثالا لا حصرا، أن أقوم بالتطوير أكثر مما قمت به كنت أريد أن أميز رجال خفر السواحل بحوافز أكثر، فأنا باعتقادي أن أي إنسان لديه هدف ووصل له من المستحب أن ينسحب، ولكن أنا على الدوام عندي أهداف جديدة، لذلك لم أصل لهدفي، ولهذا لا أستطيع أن أقول إنني حققت كل ما تمنيت تحقيقه، وبالأخص في هذا القطاع الأمني.



محمد اليوسف العسكري والإنسان والكويتي إذا طلب منكم بعد التقاعد الاستمرار بأي صورة وبأي منصب، هل توافقون على الاستمرار؟



٭ طبعا أقبل وأنا حاضر لخدمة الكويت كعمل وليس بمنصب شرفي.



الحاضر الغائب إبان الغزو الغاشم

طلبنا من الأستاذ يوسف مصطفى وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الخدمات الاعلامية والاعلام الجديد ليحدثنا عن الحاضر الغائب الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح ودوره إبان الغزو الغاشم.. فسرد لنا قصة قد لا يعرفها الكثير وللأسف لم يوثقها التاريخ واليوم نكتبها للتوثيق في تاريخ الكويت وكحق وطني للفريق محمد اليوسف.. «هنا الكويت».. فيقول:بعد انقطاع وسائل الإرسال وصعوبة بث «هنا الكويت» في أولى أيام الغزو الغاشم انتقلنا كفريق أعلامي لمنزل الشيخ محمد اليوسف الصباح والكائن في منطقة سلوى لأنه توجد به نقطة إرسال ونستطيع البث من خلال الأجهزة التي في منزله، فمن المعروف عند أهل الكويت مدى حب الفريق محمد اليوسف وهوايته المفضلة للتواصل باللاسلكي.



وبالفعل انتقلنا إلى هناك بعد أن تخلصنا من سيارة النقل والحفاظ على أجهزة البث ومكثنا في منزل الشيخ يومين بوجود الشيخ مشعل اليوسف الصباح أخو الفريق محمد اليوسف الذي كان يحرسنا ويؤمن تواجدنا، وبالفعل أعدنا البث الذي كان مقتصرا على المناطق المجاورة لمنطقة سلوى، ولكن أتت الأوامر بعد ذلك بالخروج من المنزل ونفذنا الأوامر، وبعد خروجنا مباشرة قام الغزاة بحرق منزل الشيخ محمد اليوسف الصباح.



ويضيف لنا المقدم الركن الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح عن الحاضر الغائب أثناء الغزو الغاشم فيقول:الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح هو من سهل للجنود الأميركيين الاتصال والربط بينهم وبين أسرهم في الولايات المتحدة الأميركية المتحدة باستخدام هوايته المفضلة اللاسلكي وخبرته الفائقة في ذلك المجال، فقام بربط تليفون داخلي عن طريق اللاسلكي ليسهل للجنود الاميركيين الماكثين في السعودية التواصل مع ذويهم في أميركا.



المقدم الركن عذبي خالد اليوسف

ويحدثنا المقدم الركن في هيئة الحرس الأميري الشيخ عذبي خالد اليوسف الصباح.. فيقول:عمي الشيخ محمد اليوسف حمل الراية بعد والدي، رحمه الله، عبرنا جسر الحياة بعطفه وحنانه وحبه واهتمامه الكبير لنا، فهو العضد والسند والقدوة لنا.



عمي الشيخ الفريق محمد اليوسف مثال يحتذى به بالإخلاص والتفاني في العمل، وهو كذلك مثال المواطن المخلص والمحب للكويت وأهلها.



الشيخ محمد اليوسف لا تستطيع الكلمات والمفردات أن تعطيه حقه في أبوته واهتمامه وحبه لنا، أدعو الله العلي القدير أن يحفظه ويمد في عمره ويجعله ذخرا لنا.



ابناؤه في العمل ماذا قالوا عن الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح:

عندما بدأت بالبحث وسؤال الكثيرين ممن يعملون وعملوا مع الفريق الشيخ محمد اليوسف الصباح، وجدت أنني أسأل عن مدرسة عسكرية خاصة وكاملة اسمها «بوسعود»، كتاب يحمل الكثير من الضوابط والالتزام وحب العمل والعطاء من أجل أمن وأمان الكويت وأهلها، فمنهم من تحدث عن القيادي الذي عندما كان في إدارة الجنسية والجوازات، كيف كان يقوم شخصيا بعملية تنظيم المراجعين صباحا ومساء ومنهم من تكلم عن مساعدته لكل من سأله وعدم إغلاق بابه وفتحه للكل وعدم التفرقة، فالفريق محمد اليوسف لا يمتلك مبدأ التفرقة سواء على صعيد الطبقية أو الجنسية، ولا الطائفية، فهو نبراس ورمز لاحترام الذات الإنسانية.



المقدم الركن الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح

المقدم الركن الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح، نريد أن تحدثنا عن العم الشيخ محمد اليوسف الصباح قبل أن يكون رئيسكم في العمل؟



٭ قبل الحديث لابد أن أذكر بأن عام 2017 بالنسبة للعم بوسعود عام حمل له الكثير من الخير، فهو عام ثري له، حيث رقي ولده سعود وهو ضابط في وزارة الداخلية ترقية استثنائية لمجهوداته في عمله، ورجوع العم بوسعود لخفر السواحل وجمع القطاعين الحدود والسواحل ووضعهما تحت قيادته، وهاهو يترقى إلى رتبة فريق.



لا أنسى عندما قدمت لقطاع خفر السواحل وكنت منقولا جديدا، أخذ بيدي ليس لأنني ابن أخيه، ولكن وجد مني رغبة في التطوير في عملي، فمنح لي المناخ المناسب لذلك، ولم يبخل عليّ كقائد من معلومات وخبرة.



الكثير ممن يظنون أنه عصبي، ويصعب الحديث معه، ولكن عندما تقتربين منه لا تجدين غير قلب أبيض، ذلك ما لا يعرفه إلا القليل، تعلمت منه الكثير، مثل الصبر الذي يصل بالإنسان إلى الحكمة والنظر للأشياء ليس فقط من داخلها، بل لابد من وضع نظرة خارجية أيضا لأخذ القرار، تعلمت منه كيفية أخذ القرار، لابد أن آخذ بعين الاعتبار السلبيات قبل الايجابيات ليصبح القرار سليما كي لا يطرأ عليه فيما بعد أي سلبيات، تعلمت منه التروي والتفكير وعدم الاسراع في تنفيذ القرارات والأخذ بالمشورة، فلا أنسى عندما صدر قرار إزالة ديوانية الصيادين، وكان القرار قابلا للتنفيذ، وجدت الفريق محمد اليوسف الوحيد الذي قال انتظروا لا تتسرعوا في التنفيذ، فكلماته لم تأت من فراغ، بل من كم المعلومات التي يمتلكها ودرايته الكاملة بنظرة وموقف ورؤية سيدي حضرة صاحب السمو الأمير، حفظه الله، بأنه سوف لا يقبل بأن يصيب الضرر أي كويتي، وبالفعل أمر سيدي سمو الأمير بوقف القرار.



الشيخ محمد اليوسف ماذا يمثل لكم؟ وماذا يمثل بالنسبة لأسرة يوسف السعود الصباح؟



٭ الأب بعد والدي، حفظهما الله، أشعر بأنه يرى شبابه بي، وهذا ما يجعله يدفع بي ويحفزني هو ووالدي الشيخ علي اليوسف، الله يحفظهم لي، على تطوير نفسي وعملي، أما للأسرة فهو الأب لنا بعد جدي يوسف، رحمه الله، حيث يحتوي كل فرد من نسل يوسف السعود وسند لنا بالحق، ووجوده في حياتنا أمان لنا.



الأم ماذا تعني تلك الكلمة لمحمد اليوسف؟



٭ الأم هي الدنيا كلها فهي عمود البيت وهي من تجمعنا وهي الدنيا والحياة لعمي محمد اليوسف.



الشيخ خالد اليوسف الصباح؟



٭ لم أر في عمري دمعة عمي محمد إلا يوم وصول جثمان عمي خالد رحمه الله، أعتقد بأنك سمعت الكثير عن صلابة وقوة الفريق محمد اليوسف ولكن في ذلك اليوم أصبح كالرجل العجوز الذي لا يقوى الوقوف على رجله عند فراق أخيه.



المقدم محمد الزعتري

منذ متى وأنت تعمل مع الفريق محمد اليوسف الصباح؟ ومن هو؟ وماذا تعلمت منه؟



الفريق محمد اليوسف عرفته أثناء العمل معه منذ عام 2009م وانبهرت بشخصيته، فمنذ توليه لقطاع أمن الحدود أعطى للإدارة وجميع من ينتمي لها ثقلا وقيمة أصبح الجميع يعرف أهمية ذلك القطاع، فأي قطاع أو إدارة تأتي أهميته وقيمته من قائدها، وهذا ما قام به الفريق محمد اليوسف، فهو يحمل جميع صفات القائد العسكري وحسن القيادة لجميع المنتسبين له في العمل، سرعة البديهة، وهو سباق لأي شيء، نريده متى نريده نجده أمامنا يأخذ بأيدينا، معلم من الدرجة الأولى، والد قبل أن يكون قائدا، وصديق صدوق للجميع، فهو ظهر لجميع الجهاز وسند وعون للكل.



الفريق محمد اليوسف حازم وشديد خصرصا عند حدوث أي خطأ أو تقصير في العمل، أبوابه مفتوحه للجميع وقلب مفتوح للجميع سواء أكان يعمل في قطاعه أو من خارجه، هو قائد عسكري وهو أيضا الشيخ محمد اليوسف هو إنسان للجميع يده مدودة للخير على الدوام لمن سأله.



عندما ترقى الفريق محمد اليوسف ذكرت جملة والدنا سيدي سمو الأمير أن محمد اليوسف لم يره إلا ببدلته العسكرية على الدوام وهذا ما ذكره وزير الداخلية أمام الإعلام وصرح به، تعتقد بأن «بوسعود» عشق البدلة وأحب عمله وترك المظاهر الاجتماعية كونه من الأسرة الحاكمة؟



٭ نعم، لأن الفريق محمد اليوسف لا يرى نفسه شيخا بل هو يرى نفسه ضابطا عسكريا خلق وعاش ليحمي عشقه الأول والوحيد «الكويت».



ماذا تعلمت من الفريق محمد اليوسف من خلال العمل معه؟



الابتعاد عن كلمة «أنا»، التواضع، وكل ما نقوم به هو واجب وطني، احترام الوقت، كيف نسعى إلى الحكمة لاتخاذ القرار السديد، تطوير الذات، الفريق محمد اليوسف عندما يقوم بالنصح لا تقتصر تلك النصيحة فقط على موقف بل للحياة القادمة كلماته لها ثقل في معان والمواقف وجب على من تقال له أن يفكر فيها ويستفاد منها ويجعلها في مكنونه الشخصي لتفيده فيما بعد في حياته سواء في العمل أو في الحياة.



العقيد عمير الرشيدي

من هو الفريق محمد اليوسف؟ ومتى بدأت العمل معه؟



هو قائد عملت معه منذ عام 2009 إلى يومنا هذا، الفريق محمد اليوسف يحمل كل معان تحملها كلمة قائد صاحب قرار، انسان متواضع صبور صارم عسكري من الطراز الأول يحب عمله لا يبحث عن المناصب والمراكز يهتم في الأول والأخير بأداء واجبه العسكري والوطني تجاه الكويت وأمنها، لا يحمل في قاموسه كلمة تفرقة، الجميع عنده سواسية يكره الطائفية ولا يتعامل بمبدأ الطبقية والقبلية، وأيضا في العقاب الكل سواسية «الحق حق لك حق تأخذه» ذلك هو مبدأ «بوسعود» وهذا ما يشهد عليه الجميع ونرفع له الراية عليها بما نشاهده بالتساوي في التعامل، ومثالا ما يؤكد حديثي عندما قمنا بمخالفة ابنه وكان في ذلك اليوم الفريق محمد اليوسف متواجدا معنا ولم يتدخل في أي شيء بل قمت وكتبت على ولده الشيخ «عبدالله» المخالفة حتى ابنه لم يقل أنا ابن فلان بل احترم القانون وحررت له المخالفة.



كنتم معه في الولايات الأميركية عندما صرح بترقيته لرتبه فريق، ما ردة فعل «بوسعود» عند تلقيه للخبر؟



٭ كان جدا مرتاحا وعندما قمت بمباركته قلت له: ألف مبروك ومنها الأعلى.



قال لي: أنا ماشي بعد أربعة شهور، بس هذا تقدير للقيادة لي في نهاية خدمتي، وإن شاء الله أشوفكم بهذه الرتبة.



قضية المرأة الكويتية ومساواتها بالرجل هل الفريق محمد اليوسف مؤيد لها والعمل معكم وفي قطاع أمن الحدودي؟



٭ 100% مؤيد وداعم للمرأة الكويتية بأن تعمل ليس فقط في ادارته بل في جميع الميادين العملية والعلمية، فهو الوحيد والأول من طالب بتواجد العنصر النسائي في الإدارة كبداية في العمل الإداري سواء في الرادار والاتصالات واللاسلكي إلى أن تتهيأ للنزول معنا في الميداني وقام بغرس ذلك الشيء في نفوسنا أيضا.

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