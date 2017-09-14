بشرى شعبان

بينت نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للخدمات الطبية د.نادية أبل ان «في السابق كانت تصرف الاجهزة التعويضية لذوي الاعاقة بشكل غير منظم، ولا يخضع للضوابط وتحديد الاحتياجات الفعلية»، مردفة ان «في نهاية مارس 2016 توقفت الهيئة عن صرف الاجهزة التعويضية بشكل مؤقت لحين فرز الملفات ووضع آلية صرف جديدة خاضعة للضوابط الفنية والطبية والقانونية، وتحديد المستحقين الفعليين، ومعرفة المواصفات الطبية والفنية لكل حالة على حدة».

واضافت ان «الهيئة شكلت لجنة من المتخصصين من الطب الطبيعي، والعلاج بالعمل، ومسؤولي الهيئة المعنيين بتوريدات الاجهزة التعويضية لإعادة تأهيل وفرز الموردين وتصنيفهم حسب امكانياتهم في التوريد لكل نوع من انواع الاجهزة التعويضية، ووضع شروط طبية وفنية لكل جهاز، وذلك كله تحت اشراف الهيئة العامة للمناقصات».

وأوضحت أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بدأت يوم اول من امس تلقي عروض شركات توريد الاجهزة التعويضية لبدء صرفها وفقا لضوابط عملية وفنية وقانونية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات.