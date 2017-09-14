ليلى الشافعي

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إنه انطلاقا من رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدعم واستثمار الطاقات البشرية والابداعية الواعدة والمشاركة في تنمية الوطن، فإننا في وزارة الشؤون نساهم مساهمة فاعلة في تأدية دورنا التكميلي مع المؤسسات المختلفة، ونحرص على تحقيق رسالتنا ألا وهي تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي من خلال تقديم خدمات ورعاية اجتماعية متكاملة في بيئة إنجاز وتميز في العمل، وذلك من خلال عقد شراكات وبروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في بلدنا الحبيب الكويت.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر «معهد البناء البشري للتدريب الأهلي» لتدريب أبناء الحضانة العائلية، وذلك في مركز محمود حاجي حيدر للرعاية الاجتماعية بمنطقة حولي.

حضر حفل الافتتاح كل من سعد الخراز (وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية)، فيما مثل «المنابر القرآنية» (رئيس مجلس إدارة المنابر القرآنية ومعهد البناء البشري) أحمد الباطني، وبحضور كل من الوكيل المساعد لدور الرعاية الاجتماعية د.فاطمة الملا، ووكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي وعدد من الشخصيات.

وأضافت الصبيح أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها في الوزارة التي تقوم بتدريب الفئة المستهدفة من الكوادر الوطنية تدريبا حرفيا ومهنيا وتأهيلهم وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم تأهيلا علميا يتسم بالجودة والكفاية ليكونوا قادرين على النهوض بمتطلبات خطط التنمية للدولة، ومن ثم المساهمة الفعالة في توظيف مخرجات هذا البرنامج ممن أتموا الدورات التدريبية لعام دراسي، وسد احتياجات سوق العمل منهم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاص ذات الصلة في الدولة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني إن احتضان جمعية المنابر القرآنية لمعهد البناء البشري للتدريب الأهلي، وتوقيع بروتوكول التعاون يأتي تفعيلا للهدف الثالث من أهداف جمعية المنابر القرآنية للإسهام في تنشئة جيل يتحلى بالسلوك والخلق القرآني، وانسجاما مع الرغبة المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية المنابر القرآنية في تدريب الفئات المستفيدة في إدارات قطاع الرعاية الاجتماعية والجهاز الفني العامل بالقطاع بإدارة من فرق التنمية البشرية من خلال برنامج المعهد لصالح المستفيدين في كل من إدارة رعاية الأحداث، وإدارة الحضانة العائلية، وإدارة رعاية المسنين.

وألمح إلى دور «المنابر» في تجهيز المعهد بتوفير أجهزة الحاسب الآلي، والمكتبة الإلكترونية وشاشات العرض ومختلف الوسائل التعليمية وفق معايير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ليكون بذلك أول معهد نوعي غير ربحي يقدم خدماته التدريبية المجانية لفئات الرعاية الاجتماعية في الكويت.

وعن أهداف المعهد، قال الباطني إن «معهد البناء البشري للتدريب الأهلي» التابع لجمعية المنابر القرآنية يهدف إلى المساهمة في تنشئة جيل يتحلى بالسلوك والخلق القرآني، وتوفير فرص التدريب والتطوير للأفراد من فئات الرعاية الاجتماعية والجمهور العام، وإلى المساهمة في توفير الفرص الوظيفية لهذه الفئات والعمل على دعم المشروعات الحرفية الصغيرة، بالإضافة إلى نشر ثقافة التوعية بأهمية العمل التطوعي الخيري والإنساني بهدف المحافظة على كيان المجتمع المسلم.

من جهتها، ألقت نائب مدير «معهد البناء البشري للتدريب الأهلي» م.عواطف السلمان كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: إن الزمان والمكان ليشرف بشرف الغاية، فكيف إذا كانت الغاية أعظم المقاصد وأجلّ المطالب في افتتاح معهد البناء البشري لخدمة فئات الرعاية الاجتماعية في الكويت من خلال 3 جهات مشتركة هي وزارة الشؤون وجمعية المنابر القرآنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لاحتضان برنامج معهد البناء البشري، لخدمة فئات الرعاية الاجتماعية ممن يتواجدون في مقرات الإيواء والعلاج والتأهيل والإصلاح، لخدمة المجتمع وتحقيق رؤية استراتيجية تهدف إلى تصور مستقبل وظيفي أفضل لهذه للشريحة المستهدفة بما يسهل اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.