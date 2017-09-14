دعيج الخليفة: تعزيز روح الوحدة الوطنية وتكاتف الشعب الكويتي لحماية وطننا المعطاء

منى جاب الله: الكويت دولة أبية وقوية بسواعد أبنائها

كريم طارق

أكد الشيخ دعيج الخليفة أهمية تعزيز روح الوحدة الوطنية وتكاتف مختلف أطياف الشعب الكويتي ليكونوا يدا واحدة في حماية هذا الوطن الغالي الصغير في حجمه والكبير في عطائه بسواعد أبنائه وفي ظل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة.

جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش حفل تكريم أبطال المقاومة والأسرى وأسر شهداء الاحتلال الغاشم، الذي نظمته مجموعة ديرة الخير التطوعية مساء أمس الأول تحت رعاية الرئيس الفخري لمجموعة ديرة الخير التطوعية الشيخة انتصار الصباح، وسط حضور نخبة من الشخصيات الكويتية والخليجية والعربية والديبلوماسيين في أجواء سادتها الأغاني الوطنية والفقرات الشعرية والاستعراضية في حب الكويت.

وأعرب الخليفة عن بالغ فخره واعتزازه بمشاركته في تكريم أبطال المقاومة الكويتية وأسر الأسرى والشهداء خلال فترة الغزو الغاشم على ديرتنا الغالية الكويت، مشددا على أهمية أحياء ذكرى تلك المناسبة التي من شأنها أن تعزز روح الوحدة الوطنية، لافتا إلى أن هذه اللفتة الجميلة من أبناء الكويت الذين يحرصون على تذكر أبطالنا وشهدائنا الأبرار في مختلف الفعاليات حتى لا ننسى ما حدث للكويت وما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات غالية، متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى مجموعة ديرة الخير التطوعية على هذا الحفل والمناسبة الجميلة التي تعزز مفهوم وحدتنا الوطنية.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة ديرة الخير التطوعية م.إبراهيم بوير أن هذه الفعالية التي تأتي بالتزامن مع احتفالات الكويت بمرور 3 سنوات على تسمية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقائد العمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة تهدف إلى إحياء ذكرى الاحتلال العراقي في نفوس الأجيال القادمة لتبقى ذكرى الشهداء والأسرى وجميع أحداث الاحتلال الغاشم في قلوبهم.

من جهتها، أكدت نائبة البرلمان المصري منى جاب الله على عمق علاقات الأخوة والترابط بين مصر والكويت، لافتة إلى أن الدولتين الشقيقتين انطبق عليهما مثل «الصديق وقت الضيق» في مختلف المواقف والأزمات، مؤكدة أن جموع الشعب المصري وقف داعما ومساندا للشعب الكويتي أثناء الغزو الغاشم على هذه الدولة العزيزة.

وأضافت أن الكويت دولة أبية وقوية بسواعد أبنائها، معربة عن كل احترامها وتقديرها لأبطال المقاومة والشهداء الذين سالت دماؤهم لتحرير هذا الوطن المعطاء.