قال مدير إدارة خدمات المحاكم في وزارة العدل حمود الظفيري انه نظرا لصدور قرار رئيس المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف بنقل عدد كبير من دوائر محكمتي الكلية والاستئناف من مبنى قصر العدل الى مبنى مجمع محاكم الفروانية الجديد. وبناء على تعليمات رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تنظيم المواقف بمبنى مجمع محاكم الفروانية الجديد وتنظيم المواقف بالسراديب الأول والثاني والثالث.

تقرر تخصيص المواقف بمبنى مجمع محاكم الفروانية الجديد السرداب الأول والثاني للمستشارين ورجال القضاء، اما السرداب الثالث فيتم تخصيصه لأعضاء النيابة العامة. على ان يتم تخصيص المواقف العلوية بمجمع محاكم الفروانية الجديد لأعضاء الادعاء العام وإدارة الخبراء.