محمد راتب

كشف رئيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص سعود الحجيلان عن تشكيل لجنة بين الاتحاد ووزارة الصحة مكونة من الطرفين إلى جانب وضع سلم رواتب منضبط وحث المواطنين على الانخراط في القطاع الخاص التابع للوزارة.

وأشار خلال لقائه وزير الصحة د.جمال الحربي إلى ان هذه اللجنة ستكون عنوانا بارزا من عناوين التعاون المشترك البناء، لتذليل جميع العقبات وحل مختلف المشكلات، مشيرا إلى ان اللقاء كان مثمرا وبناء ولمسنا الدور الإيجابي والوطني من الوزير الإصلاحي الذي أبدى استعداده لتذليل جميع العقبات ما يعد إنجازا كبيرا يضاف إلى إنجازاته السابقة وحضر هذا الاجتماع أمين سر اتحاد العاملين في القطاع الخاص جمال الفضلي والمستشار العام سالم عبدالهادي العجمي.

وزاد الحجيلان بأن تشكيل اللجنة المشتركة بين الوزارة واتحاد القطاع الخاص سيسهم بشكل مباشر في تخفيف ورفع العبء تدريجيا عن القطاع الحكومي وحث الشباب على الانخراط في القطاع الخاص، ما يسهل عملية تحسين واقع الكويت وإبعاد المشكلات التي تواجهها من خلال منظمة العمل الدولية.