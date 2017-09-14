استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بمكتبه الأمين العام لمجلس الوحدة الإعلامية العربية هيثم يوسف والصحافية شذى عساف من جريدة «الدستور» الأردنية اللذين يزوران البلاد، ودار حديث حول العلاقات الكويتية ـ الأردنية المتجذرة على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين، ورحب بهما الشيخ فيصل الحمود متمنيا لهما طيب الإقامة في بلدهما الثاني، وقدم الأمين العام هدية تقديرية للمحافظ شاكرا له حسن استقباله.

كما استقبل الحمود عضو مجلس النواب المصري منى جاب الله التي تقوم بزيارة ودية للكويت، وتبادل الطرفان العلاقات التي تربط الكويت بجمهورية مصر العربية والحرص على تطويرها على مختلف الصعد. بدورها شكرت منى جاب الله المحافظ على ترحيبه وحسن استقباله، معربة عن امانيها بالنجاح في عمله المتميز.