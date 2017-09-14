أسامة دياب

يزور وزير الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الهند م. جيه. أكبر الكويت الأربعاء 20 الجاري على رأس وفد هندي للاجتماع الوزاري المشترك بين الهند والكويت، وهذا الاجتماع حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين الهند والكويت يأتي بعد توقف دام تسع سنوات. وسيترأس الجانب الكويتي في الاجتماع، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح وستجرى مناقشات واسعة النطاق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وعلى الرغم من جدول أعماله المزدحم، فسيقوم م. جيه. أكبر بالتفاعل مع أعضاء الجالية الهندية المقيمة في الكويت وذلك على مسرح السفارة الكائن في مبنى السفارة الهندية بمنطقة الدعية، حي السفارات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2017 من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء.

ودعت السفارة جميع أفراد الجالية الهندية المقيمين في الكويت لحضور الاجتماع، مشيرة الى ان عليهم الوصول إلى مسرح السفارة الكائن في مبنى السفارة الهندية بمنطقة الدعية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الأربعاء.