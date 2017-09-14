أعلن الأمين العام المساعد لشؤون القوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بندر الراشد عن البدء في استقبال الدفعة العاشرة من خريجي الجامعات والكليات الجامعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعاهد التعليم العالي الذين كانوا يتقاضون المكافآت الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن مكافآت الطلبة ممن تتوافر في شأنهم شروط الاستحقاق لصرف المكافآت.

وأشار الراشد إلى أن الشروط الواجب توافرها، مؤكدا ضرورة إحضار المستندات الخاصة بالخريجين.

وأشار إلى أنه يتم التسجيل وتحديد موعد لمراجعة البرنامج من خلال الاتصال على رقم التواصل (103) أو الموقع الإلكتروني للبرنامج أو عبر الهواتف الذكية اعتبارا من تاريخ الإعلان وحتى 31/10/2017، علما بأنه لن يتم الصرف بأثر رجعي لمن يتخلف عن التسجيل أو تحديد موعد، خلال تلك المدة وسيتم الصرف له من تاريخ مراجعته للبرنامج، مؤكدا ضرورة حضور صاحب العلاقة شخصيا لتقديم طلب الصرف، ويمكن الاتصال وتحديد موعد آلي لا يتناسب وظروف الخريج يمكنه الحضور شخصيا لمقر لبرنامج (إدارة الجودة) خلال أسبوع من تاريخ الاتصال لتغيير الموعد.

وفي حالة عدم ورود أو اكتمال بيانات الخريج من الجهة التعليمية تلزم مراجعته لتلك الجهة، ومداومة الاتصال بالبرنامج حتى 31/10/2017 للتأكد من ورود البيانات وتحديد موعد للمراجعة، علما بأنه لن يقبل أي عذر يتعلق بعدم المراجعة، إذا وردت بيانات الخريج لدى البرنامج قبل هذا التاريخ.