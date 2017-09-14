أعلنت جمعية الهلال الأحمر أنها وزعت بالتعاون مع هيئة الإغاثة للحقوق والحريات (iHH) مساعدات إغاثية على لاجئي «الروهينغا» في مخيماتهم ببنغلاديش.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د. هلال الساير لـ «كونا» إن الهلال الأحمر الكويتي واستجابة للحالة الإنسانية ولما يعانيه لاجئو «الروهينغا» لاسيما من الأطفال والنساء وكبار السن في بنغلاديش من أوضاع مأساوية قاسية فقد سارعت إلى التعاون مع المنظمات الإنسانية لاسيما هيئة الإغاثة للحقوق والحريات لتوزيع المساعدات الإغاثية عليهم.

وأضاف الساير أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تسعى خلال الأيام المقبلة إلى توزيع المساعدات على اللاجئين في المخيمات ببنغلاديش من خلال فريق ميداني تابع للجمعية.

وأوضح أن الجمعية وهيئة الإغاثة للحقوق والحريات أدركتا أهمية توفير المواد الإغاثية بشكل عاجل، مشيدا بدور الأخيرة في البدء بالمشروع الإنساني الحيوي لهؤلاء اللاجئين.

وأكد أن الجمعية تسعى إلى تحقيق أهدافها وتقديم المساعدات للاجئين بشكل عاجل والاهتمام بشكل خاص بالقطاع الإغاثي، إضافة إلى الاهتمام برعاية الطفل، مشيرا إلى أهمية هذه القطاعات في حياة الإنسان.