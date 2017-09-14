تعلم اللغة العربية أمر ضروري للتمكن من صياغة الأخبار بالشكل الصحيح

عاطف رمضان

شدّد مدير تحرير وكالة الانباء الكويتية (كونا) والمدرب المعتمد في المركز العالمي الكندي عقاب القوبع على اهمية تعلم اللغة العربية كأمر مهم لمساعدة الصحافي على صياغة الأخبار بالشكل الصحيح.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الاولى التي عقدت امس في فندق الراية بحضور الوفود العربية المشاركة في الملتقى الاعلامي الشبابي، وذلك ضمن فعاليات «الكويت عاصمة الشباب العربي للعام 2017»، التي انطلقت برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وكانت الورشة بعنوان «اساسيات كتابة الخبر الصحافي»، حيث شرح القوبع اهمية ان يتحلى الصحافي او الاعلامي بالصدق خلال نقله للخبر او الحدث، وان يراعي الحيادية في ذلك مع الابتعاد عن النبرات الطائفية او التمييز، وان ينقل المعلومة بجميع جوانبها.

كما شرح القوبع معنى المصادر او المصدر او مكونات الخبر والعنوان الذي يحتوي اهم معلومة في الخبر، مشيرا الى انه من الاهمية بمكان ان يكون العنوان مختصرا.

وتحدث كذلك عن معنى سياسة الهرم المقلوب وكيفية سرد المعلومات ومراعاة كتابة المعلومات المهمة في بداية الخبر، موضحا ان اسس كتابة الخبر تتمثل في الإجابة على ادوات الاستفهام التالية: «من؟ ومتى؟ وكيف؟ واين؟ ولماذا؟».

واشار القوبع الى ان قوة الخبر تعتمد على قوة المصدر، وان لكل وكالة انباء طابعها الخاص في طريقة كتابتها للاخبار، إذ ان لكل خبر طريقته في اسلوب كتابته، فالأخبار الاقتصادية تختلف عن الاخبار السياسية او الرياضية او الفنية او المحلية في اسلوب الكتابة.

وشرح القوبع معنى التقرير الصحافي، وكيفية الكتابة الصحيحة للأعداد او الارقام وهو معروف في علم النحو (باب العدد)، وذلك حسب قواعد اللغة العربية، وكذلك الاخطاء الشائعة في اللغة العربية والافعال الاستهلالية التي تناسب الاشادة او المديح او النفي والاستنكار، وايضا الاساليب التي تستخدم في الاخبار الرسمية.

كما شرح القوبع بعض القواعد النحوية المهمة التي تساعد الكاتب او الصحافي على الكتابة الصحيحة مثل الافعال الخمسة او ان واخواتها وكان واخواتها، والمبتدأ والخبر، والحال، والفعل الماضي او المضارع او الامر، واساليب الاستفهام، وحروف الجر، والمذكر والمؤنث، وجمع (المذكر والمؤنث السالم) وغيرها من القواعد النحوية.

وعرض القوبع بعض الاخبار السياسية والاقتصادية كأمثلة توضيحية لكيفية كتابة الاخبار.

وشرح ايضا الكلمات المتصدرة للخبر مثل «اكد وقال وافاد» وان لكل كلمة رونقها وجمالها في جمل معينة وكذلك الكلمات التي تربط فقرة بفقرة اخرى.

واستدل ايضا على بعض الكلمات من القرآن الكريم التي تستعمل في الصحافة، وتناول كذلك بعض الاخطاء الشائعة والكلمات الشاذة التي تستعمل في الصياغة الصحافية.

وقال القوبع: ان الخبر الجيد هو الذي يكون جديدا وله فائدة للناس ويهم اكبر عدد من الجمهور، وان يكون مشوقا ومرتبطا بالمناسبة او الحدث.

واشار الى ان هناك عددا من عناصر الخبر التي تجعل منه خبرا ناجحا، منها ان يكون الخبر مشوقا يدفع القارئ الى متابعة تفاصيله، وان يكون الخبر مرتبطا بالمنافسة ويثير التوقعات والاحتمالات لدى القارئ، وان يتسم بالغرابة والطرافة، وكلما زادت شهرة الشخص الذي يتناوله الخبر زادت اهميته.