عبدالله الراكان

قال الإعلامي د.بركات الوقيان انه سعيد بالمشاركة في الملتقى الإعلامي الشبابي الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون الشباب.

وأضاف الوقيان في تصريح لـ «الأنباء» على هامش تقديمه ورشة عمل فن الإلقاء والخطابة ضمن فعاليات الملتقى الإعلامي الشبابي مساء امس في برج كيبكو: ان الشباب متحمسون جدا لتلقي وحضور الورش العملية التي تفيدهم وتزيد من ثقافتهم الحياتية، موضحا ان المنظمين ابلغوني ان اعلى نسبة تسجيل بين ورش العمل السابقة هي ورشة فن الإلقاء والخطابة، وهذا وسام احمله على صدري من قبل كل من سجل وحضر هذه الورشة، موضحا ان إقبال الشباب على التسجيل في هذا النوع من الورش هو دليل على سعي الشباب للتحلي بفن الحديث وتقبل الرأي والرأي الآخر.

وأكد الوقيان انه قد طغى لديه انطباع بأن شبابنا لديهم الوعي الكافي لتأدية الواجب المراد منهم من خلال لغة الحوار المتزن والهادف الذي يجلب نتائج إيجابية، ويشعرك بأن المجتمع مؤتمن وبأنهم حراس أبوابه، من خلال ما يتحدثون وما ينشرون، موضحا ان المحاضرة هدفها هو كيف تجعل المتلقي متحدثا جيدا وفق النظم والأطر والأخلاق والتربية، وبنفس الوقت ترسيخ إيمانك بعادتك وتقاليدك.