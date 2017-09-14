كثير من الشباب لديهم الرغبة في تعلم «الكاريكاتير»

عبدالله الراكان

شارك فنان الكاريكاتير الزميل محمد ثلاب بأعمال وورش الملتقى الإعلامي الشبابي، حيث أكد ان الكثير من الشباب الكويتي لديه الرغبة في التعرف والتعلم على فنون الكاريكاتير، مشيرا إلى ان ورشة عمل الكاريكاتير الإلكتروني كان الهدف منها تعليم الشباب طريقة رسم الكاريكاتير الإلكتروني وبداية رسم الكاريكاتير وطريقة تحريك الشخصيات وكيفية استخدام الأجهزة الإلكترونية في رسم الكاريكاتير.

وأضاف ثلاب لـ «الأنباء» على هامش تقديمه ورشة عمل الكاريكاتير الإلكتروني، ضمن فعاليات الملتقى الإعلامي الشبابي مساء امس، ان رسم الكاريكاتير تطور في ايامنا هذه عن الكاريكاتير التقليدي الذي كان يرسم بالأبيض والأسود وبواسطة الأقلام، لكن بعد تطور وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية الحديثة اخترعت اجهزة للرسم فأصبح رسم الكاريكاتير بالألوان وهو ما يسمى الكاريكاتير الرقمي او الحديث.

وأشار ثلاب إلى أن هذه الورشة هي التعاون الأول مع وزارة الدولة لشؤون الشباب لكنه قدم العديد من الدورات مع جهات اخرى في الدولة، لافتا إلى اهتمام وزارة الدولة لشؤون الشباب بفن الكاريكاتير من خلال الرعاية الإعلامية في معرض «هاشتاق»، معربا عن سعادته لوجود شباب كويتي متفاعل ويريد ان يتعلم فن الكاريكاتير وهذا دليل على وعي المجتمع بأهمية فن الكاريكاتير وتطوره.