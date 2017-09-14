المذيع يجب أن يبقى متواصلاً مع الجمهور

عاطف رمضان

قال الإعلامي بسام الجزاف ان المذيع الناجح لابد ان يتمتع بقدرة على إيصال صوته للمستمعين او الحضور من غير (صراخ) وان يراعي مخارج الحروف.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية التي عقدت امس في قاعة الراية بعنوان (أساسيات التقديم التلفزيوني)، وهي مقدمة من وزارة الإعلام.

وأضاف الجزاف: ان من يريد الدخول في سلك الإعلام وان يكون مذيعا ناجحا عليه أن يخفي لهجته الأساسية التي تكشف عن جنسيته وان يتحدث باللغة العربية الفصحى.

وأوضح الجزاف ان اللغة العربية لها نغم وسحر وجمال يلمسه اللغويون او المتخصصون في اللغة العربية، ناصحا من يريد ان يكون مذيعا ناجحا ان يهتم بمخارج الحروف العربية من خلال التدريب بشكل يومي والحصول على المعلومات.

وضرب الجزاف مثالا على ذلك بأن المذيع الناجح أشبه بالطائرة التي لها جناحان، الجناح الأول هو مهارة الإتقان، والجناح الثاني هو جناح المعلومة، سواء كانت معلومة طبية او هندسية او قانونية او غير ذلك.

وأشار الى ان فقدان مهارة من إحدى المهارتين يؤدي الى سقوط الطائرة او سقوط المذيع خلال تحليقه في سماء الإعلام، مبينا ان الحصول على المعلومة بات امرا سهلا مقارنة بالفترة الماضية.

وأشار الجزاف الى ضرورة ان يكون المذيع صانعا للخبر او ان تكون له مقدمة خاصة به، وعلى المذيع ان يكون هو من يدير الحوار ويتمكن من طرح الأسئلة وإدارة النقاش للخروج بأكبر كمية من المعلومات في اقل وقت، وألا يجعل الضيف هو من يتحكم في الحوار ويستغل الحوار لهدف آخر.

واستعرض الجزاف بعض التدريبات التي من خلالها يتغلب المذيع على عامل الخوف من مواجهة الجمهور مثل التحدث مع الجيران والأصدقاء، مشيرا إلى أهمية ان يبقى المذيع متواصلا مع الجمهور من خلال النظر لعدسة الكاميرا.

ولفت الى ان من يعتزم ان يكون منافسا لزملائه من المذيعين عليه مراعاة لغة الجسد الصادقة، وهي تستحوذ على ٦٠%‏ تقريبا من اهتمام المشاهدين، بجانب الاهتمام بالكلمات ومخارج الحروف وموضوع البرنامج.

ونصح بأهمية الابتسامة والظهور في شاشة التلفزيون بشكل ينال إعجاب المشاهدين، وعدم التأثر بالمشكلات الخاصة أو مشكلات الحياة.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالحيادية في نقل الأخبار وان يكون الإعلامي شاملا في التخصصات الإعلامية، لافتا إلى ان المذيع ملق للخبر، وعليه التحلي بالتواضع مع زملائه وبالأخلاق الحسنة.

ونصح بأن تكون مادة معد البرامج تحوي معلومات ومحاور وألا تكون متضمنة أسئلة حتى لا يتقلص دور الإعلامي.