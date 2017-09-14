برعاية وحضور رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن أنور جاسم المزيدي، احتفلت هيئة التعليم العسكري صباح أمس بتخريج الدورة الفنية رقم 40.

استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى آمر المدرسة الفنية العقيد الركن عادل عبدالصمد المغربي، كلمة بهذه المناسبة رحب خلالها براعي الحفل والحضور، وبين فيها المراحل والمناهج التي مر بها منتسبو هذه الدورة من ضباط وضباط صف من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وما تلقوه من مواد نظرية وعملية خلال فترة دراستهم، كما استعرض الأهداف التي تسعى المدرسة الى تحقيقها من خلال عقد مثل هذه الدورات، مشيدا بمنتسبي الدورة على ما أظهروه من تعاون ملحوظ خلال فترة تدريبهم.

ثم ألقى مدير الـــدراسات لــجامعة الخليج د.طارق المـــهـــدي كلمـــة بــــارك فيها للخــريجين، متـــــمنيا لهم أعلــــى الدرجات والــتوفيق.

بعدها قام راعي الحفل اللواء الركن أنور جاسم المزيدي بتوزيع الشهادات على الخريجين، ثم ألقى كلمة للخريجين حثهم من خلالها على ضرورة الاستفادة من المعلومات والمهارات التي اكتسبوها وتطبيقها في مجال عملهم بمختلف الوحدات لخدمة هذا الوطن الغالي تحت ظل قيادتنا الحكيمة.

حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني.