عادل الشنان

تعمل الفرق الإشرافية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تجهيز مجموعة من المباني العامة في المدن الإسكانية الجديدة تمهيدا لتسليمها بشكل نهائي للجهات المسؤولة عنها بعد وضع ملاحظات بشأنها ورفعها إلى نائب المدير العام لشؤون التنفيذ من قبل لجان تسلُّم الابتدائي.

وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول أن المؤسسة سلمت عشرات المباني العامة التابعة لوزارات «التربية، الداخلية، الصحة، الكهرباء والماء، المواصلات، والبلدية، وغيرها» منذ فترة طويلة إلا أن هناك بعض المباني التي تسلمتها «السكنية» مؤخرا بشكل ابتدائي من قبل المقاول وبحضور لجنة مختصة من المهندسين وفرق الوزارات المعنية وتم حينها وضع عدد من الملاحظات البسيطة بشأن التسليم النهائي.

وفيما يتعلق بمركز شمال غرب الصليبخات الصحي، قال المصدر إن المؤسسة أنهت جميع الملاحظات الواردة من فرق وزارة الصحة بشأن المبنى والتي كانت تتعلق بشهادة ترخيص صادرة عن «الإطفاء»، مؤكدا أن «السكنية» تسلمت رسميا ملف تشغيل المباني العامة في المدن الجديدة الجنوبية إضافة إلى شمال غرب الصليبخات ومدينة جابر الأحمد، ومن المقرر ان تتسلم من الجهات المعنية بالمباني جدولا زمنيا لرفد كوادر خاصة بتشغيل الخدمات التي تهم المواطنين لاسيما الأساسية منها متوقعا أن يكون ذلك خلال الشهرين المقبلين، لافتا إلى أن ملف مدينة الخيران تم تنفيذه بإشراف وزارة الأشغال إلا أن الحكومة ستعمل الآن على إنجاز كافة ملفات المباني وإجراء الصيانة العاجلة.

وعن أبرز الخدمات المنوي تشغيلها بحد أقصى خلال 60 يوما تحدث المصدر أنها ترتبط بخدمات «المراكز الصحية، خدمة المواطن، افرع الجمعيات، المحال التجارية، والمساجد» ومن ثم سيتم بعد ذلك العمل على تشغيل ما تبقى من خدمات.