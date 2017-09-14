استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الخميس، عند مستوى 0.301 دينار في حين انخفض اليورو إلى 0.358 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأربعاء.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.398 دينار، كما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.312 دينار فيما ظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.



وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات أمس بعد أن قال رئيس مجلس النواب الامريكي بول راين إن من المقرر إصدار خطة خطة ضريبية جديدة تدعمها لجان كتابة الضرائب في 25 سبتمبر الجاري.