فترة التسجيل مستمرة والإعلان عن الفائزين في فبراير المقبل





تعد جائزة (فلاح مبارك الحجرف) للأعمال الوطنية ترجمة حقيقية للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في وحدة الصف والانتماء للكويت إذ تهدف إلى تكريس الولاء للوطن وتعزيز قيم التسامح ونبذ الفوضى وتطويق الانفلات.

وتسعى جائزة (الحجرف) الموجهة للشباب الكويتيين إلى تحقيق جملة من الأهداف عبر تشجيعهم على طرح أفكار مبتكرة تتماشى مع معطيات العصر وفي مقدمها تعزيز مفهوم الاختلاف الإيجابي وترسيخ أسس ومفاهيم المواطنة الحقة في المجتمع الكويتي.

وينظر القائمون على الجائزة إلى مفهوم الاختلاف على أنه أحد أسباب تطور المجتمعات انطلاقا من الإيمان بحق الاختلاف على أرضية تحقيق مصلحة الكويت.

وفي هذا الصدد التقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عددا من أمناء الجائزة الذين أكدوا أهمية المعاني السامية لهذه الجائزة التي تحظى بدعم وتشجيع سمو أمير البلاد وسمو نائب الأمير وولي العهد على المستويين المعنوي والمادي.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجائزة يوسف الجاسم، إن توجه الجائزة مختلف عن أي مبادرة أخرى لاسيما ما يتعلق بخدمة الأهداف الوطنية ومجمل ما تتبناه مبادرة الحجرف.

وأشاد الجاسم بالدور الذي بذله المرحوم فلاح الحجرف في حياته ذلك الذي جعل أبناءه من بعده يقومون بإطلاق فكرة الجائزة لاختزال رسالة والدهم وجعلها عملا ممتدا على مدى السنوات المقبلة.

من جهة أخرى قالت عضو مجلس الإدارة د. موضي الحمود، إن هذه الجائزة تعتبر مبادرة متميزة لأنها أهلية ولا إطار رسميا لها، موضحة أن مبادرات الدول المتقدمة وجوائزها تمنح لأغراض معينة وهو الأمر المفقود في العالم العربي لذا تعتبر هذه الجائزة من البادرات المتميزة.

وأوضحت الحمود أن الجائزة تستهدف الشباب تعزيزا لقيم المواطنة والولاء وهي ذات أهداف سامية ونبيلة تنصب على حب الوطن.

وذكرت أن أهم ما يميز الجائزة هو تحفيز الشباب على الإبداع من مختلف الجوانب الفنية سواء القصة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الشعر وهو الأمر الذي رحبوا به كأعضاء مجلس الإدارة لأنهم يعون مدى حاجة المجتمع لذلك في هذا الوقت الذي يتزايد فيه التشنج الفئوي من حولنا.

وأوضحت أهمية مخاطبة الناشئة من خلال مبادرات كهذه تشجعهم على الإبداع للتنافس على محور الجائزة ورسالتها مؤكدة أن التجاوب والتشجيع الكبيرين من قبل صاحب السمو أمير البلاد وسمو نائب الأمير وولي العهد هو الحافز الكبير لأكثر من مبادرة مستقبلا.

ومن المقرر أن تستمر فترة التسجيل للجائزة وتسلم المشاركات الذي انطلق في الأول من شهر سبتمبر الجاري حتى 31 ديسمبر المقبل عبر الصفحة الإلكترونية للجائزة (FALAHAWARD.ORG) على أن يتم الإعلان عن الفائزين في شهر فبراير المقبل.