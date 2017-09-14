قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن حافلات تقل مقاتلين تابعين لما يسمى تنظيم (داعش) وصلت إلى محافظة (دير الزور) شرق سوريا بعد خروجها من (القلمون) في 28 أغسطس الماضي.

وأضاف المرصد في بيان، أن خروج الحافلات من (القلمون) تم بموجب اتفاق بين حزب الله اللبناني وتزامنا مع إفراج (داعش) عن أسير من حزب الله اللبناني اسره التنظيم في معارك سابقة بين الطرفين.



وأوضح أن قافلة الحافلات وصلت مساء امس الأربعاء بعد رفع التحالف الدولي الرقابة عن مرورها نحو مناطق سيطرة التنظيم عقب اتفاق روسي - أميركي على مرورها.



وكانت سوريا وافقت على اتفاق بين حزب الله اللبناني وتنظيم (داعش) من (القلمون) بريف دمشق على الحدود السورية - اللبنانية أواخر الشهر الماضي تضمن خروج نحو 300 مقاتل و300 من أقاربهم إلى دير الزور مقابل تسليم جثامين لمقاتلين من حزب الله وعدد من الأسرى لدى تنظيم (داعش).