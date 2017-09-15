قال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ضرار العلي إن الأيام المقبلة في البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة مع دخول كتلة هوائية رطبة نسبيا.



وأضاف العلي لـ«كونا» إن البلاد تتأثر برياح شمالية غربية تكون نشيطة أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ثم يظهر تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي خلال الأيام المقبلة تصاحبه كتلة هوائية رطبة نسبيا على السواحل مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة عموما ويتكون ضباب خفيف على بعض المناطق لا سيما الساحلية.



وذكر أن الطقس ليلا سيكون حارا نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 12 و30 كيلو مترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة بين 26 و28 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين قدم وأربع أقدام. وتوقع لنهار اليوم طقسا شديد الحرارة تكون الرياح خلاله متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و28 كيلو مترا في الساعة والحرارة العظمى بين 45 و47 درجة مئوية أما البحر فيكون خفيفا إلى معتدل يتراوح ارتفاع الموج خلاله بين قدم وأربع أقدام. وحول مساء اليوم ذكر أن الطقس يكون حارا نسبيا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدم إلى أربع أقدام.

وعن أحوال الطقس اليوم، قال العلي إنه سيكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 6 و28 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى بين 43 و45 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدم إلى أربع أقدام.

ولفت إلى استمرار الطقس الحار نسبيا والرطب نسبيا مساء لاسيما على المناطق الساحلية ويصاحب ذلك ضباب خفيف في بعض المناطق والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة والصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم وأربع أقدام.