اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنس الصالح، اليوم الخميس، أن الزيارة الرسمية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتركيا تأتي استكمالا للقاءات القيادتين الكويتية والتركية.

وقال الصالح في تصريح صحافي، إن سمو الشيخ جابر المبارك التقى مساء أمس الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبحثا العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن "سمو الشيخ جابر المبارك سيلتقي اليوم مع رئيس الوزراء التركي بنلي يلدريم لبحث العديد من المواضيع التي تهم البلدين وتخدمهما في كافة المجالات منها السياسية والاقتصادية".

ولفت الصالح إلى وجود اتفاقيات تخدم المصلحة العامة في الكويت خاصة اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي خفضت الضريبة على الاستثمارات الكويتية في تركيا وبشكل خاص الاستثمارات المتعلقة بالقطاع العام والتي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وكان الوزير الصالح اجتمع مساء أمس الأربعاء مع نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن الملف الاقتصادي التركي محمد شيمشيك وبحث معه تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قام بزيارة رسمية للكويت في مايو ويوليو الماضيين سبقتها زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لأنقرة في مارس الماضي.