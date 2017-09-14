يصوت برلمان كردستان العراق، المعلقة مهماته منذ أكثر من عامين، يوم غد الجمعة، على مسألة الاستفتاء المرتقب في 25 سبتمبر الحالي لاستقلال الإقليم الشمالي بحسب ما أعلن مسؤول بعدما رفضه البرلمان الاتحادي في بغداد.

وأشار المتحدث باسم برلمان كردستان العراق، إلى أن "البرلمان سيجتمع يوم الجمعة عند الساعة 19,00 (16,00 ت غ) لإعطاء إطار شرعي للاستفتاء".

وكان مقررا أن تتم عملية التصويت هذه الخميس، إلا أن "الموعد النهائي الذي حدده النظام الداخلي للدعوة إلى التصويت هو 48 ساعة من أجل السماح للأعضاء المقيمين خارج أربيل بالذهاب إلى هناك".