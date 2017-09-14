عقد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بمقر الحكومة بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء الجمهورية التركية بنلي يلدريم.

وقبيل المباحثات جرت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية حيث أدى حرس الشرف التحية وعزف خلالها السلام الوطني لدولة الكويت والجمهورية التركية.

ثم اصطحب رئيس الوزراء التركي ضيفه سمو الشيخ جابر المبارك إلى اجتماع ثنائي اعقبه مباحثات رسمية بحضور وفدي كلا البلدين.

وتم خلال الجلسة التي سادتها أجواء ودية عبرّت عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين بحث التعاون القائم وسبل تعزيزه وتنميته في شتى المجالات وعلى وجه الخصوص المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية.

كما تطرق الجانبان في الجلسة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وتبادل الجانبان أيضا وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وموقف البلدين تجاهها إضافة إلى التعاون الثنائي في مواجهة الإرهاب والحد من آثاره وتداعياته والذي بات يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.



الكويت وتركيا توقعان ست اتفاقيات في مختلف المجالات



بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، ورئيس الوزراء التركي بنلي يلدريم، وقعت الكويت وتركيا اليوم الخميس، ست اتفاقيات شملت مختلف المجالات.

ومن بين الاتفاقيات التي تم توقيعها بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال والذي وقعه عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وعن الجانب التركي وزير المالية ناجي أغبال.

كما وقع الجانبان اتفاقية التعاون في مجال الشباب بين حكومتي البلدين إذ وقعها عن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وعن الجانب التركي وزير الشباب والرياضة عثمان أشكن باك.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت ومنظمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التركية اذ وقع المذكرة عن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وعن الجانب التركي وزير العلوم الصناعية والتكنولوجيا فاروق أوزلو.

وشملت الاتفاقيات الموقعة ايضا مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني بين حكومتي البلدين والتي وقعها عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن الجانب التركي المدير العام للطيران المدني باهري كزاجي.

ووقع البلدان ايضا مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت وهيئة المعلومات والاتصالات التقنية في الجمهورية التركية اذ وقع المذكرة عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن الجانب التركي رئيس هيئة المعلومات والاتصالات التقنية الدكتور عمر زيان.

كما وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين حكومتي البلدين في مجال التعليم والتدريب لأفراد القيادة العامة لقوات الدرك في الجمهورية التركية والحرس الوطني في دولة الكويت اذ وقع البروتوكول عن الجانب الكويتي وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي وعن الجانب التركي القائد العام لقوات الدرك الفريق أول عارف جتين.