13 مديراً و15 مراقباً ورئيسان للأقسام شملهم التدوير

حسن خضر إلى إدارة حولي ومساعد المطيري إلى العقود والمشاريع الحكومية وعبدالله المري إلى علاقات العمل

كريم طارق

أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، د. مبارك العازمي، أن الهيئة أصدرت قرارات عدّه بشأن تدوير الوظائف الإشرافية بعد عرضها على نواب المدير العام ، وذلك في سبيل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من موظفيها لممارسة العمل الإشرافي داخل كافة الإدارات التابعة للهيئة، بالإضافة إلى نقل واستثمار خبرات هؤلاء الموظفين.



كما أشار إلى أنه من شأن هذه القرارات تحفيز الكفاءات وإبراز القدرات فضلًا عن استهداف مصلحة العمل وتطوير آلياته، وكذلك زيادة الخبرات العملية لشاغلي هذه الوظائف.



وقد تمت عملية التدوير على النحو التالي:



























