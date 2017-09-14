أعلنت قوات التحالف العربي، اليوم الخميس، مقتل طيار برتبة مقدم، جراء سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية السعودية، في محافظة أبين جنوب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي قوله "بسبب عطل فني، سقطت طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية مساء أمس الأربعاء، في محافظة أبين جنوبي اليمن".

وأضاف أن "سقوط الطائرة وقع أثناء تأديتها لإحدى المهام العملياتية لمساندة ودعم الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي"، مشيرًا إلى أن الحادث أدى إلى "استشهاد المقدم الطيار الركن مهنا بن سعد البيز".

وتقدمت قيادة القوات المشتركة لعمليات "إعادة الأمل" في اليمن، بأحر التعازي وأصدق المواساة لذوي الطيار، حسب الوكالة التي لم تتطرق لتفاصيل أخرى.

وكان مصدر أمني بمحافظة أبين، قد أكد بوقت سابق سقوط الطائرة السعودية والعثور على حطامها فوق أحد الجبال في قرية (آل كشميم) بمنطقة جحين في مديرية لودر بمحافظة أبين، من قبل أفراد الحزام الأمني (وحدات يمنية خاصة).

وتعد هذه ثاني مقاتلة للتحالف العربي تتحطم خلال أسبوع، والـ12 منذ بدء مشاركة قواته في الحرب باليمن عام 2015.

ويشهد اليمن منذ خريف 2014، حربًا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.