أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس، على انخفاض مؤشرها السعري 11.06 نقطة ليصل إلى 6913 نقطة بينما ارتفع المؤشر الوزني 2.32 نقطة ومؤشر (كويت 15) 10.8 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة حتى ساعة الإغلاق 42.7 مليون دينار كويتي (نحو 141.5مليون دولار أميركي) بكمية أسهم بلغت 169.5 مليون سهم تمت عبر 6395 صفقة نقدية.

وكانت الشركات الأكثر تداولا هي (زين) و(بيتك) و(أجيليتي) و(الامتياز) (وطني) و(أهلي متحد) في حين كانت شركات (المركز) و(كويت ت) و(ايفكت) و(وطنية) و (الخليجي) و (كابلات) الأكثر ارتفاعا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.