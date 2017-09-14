دان البرلمان الاوروبي اليوم الخميس الانتهاكات التي ترتكبها قوات الجيش والامن في ميانمار بحق مسلمي الروهينغيا مطالبا السلطات هناك بالكف فورا عن اعمال القتل والتعذيب وحرق المنازل وتهجير المسلمين من منازلهم.

واكد البرلمان في قرار جرى تبنيه اليوم الخميس ان "سلطات ميانمار عليها واجب حماية جميع المدنيين من دون تمييز والسماح لمنظمات المساعدات الانسانية بالوصول الى كل مناطق النزاع والنازحين".



وطالب القرار ايضا حكومة ميانمار ورئيستها أونغ سان سوكي الحاصلة على جائزة "نوبل" للسلام ب"ادانة قاطعة" لكل اعمال التحريض على الكراهية والعمل على وقف التمييز العنصري بحق المسلمين في ميانمار.



واستذكر البرلمان الاوروبي جائزة حقوق الانسان المعروفة بجائزة "ساخاروف" التي منحها لاونغ سان في عام 1990 تكريما لها على دورها في الدفاع عن حقوق الانسان وحماية حقوق الاقليات.



وتساءل البرلمان الاوروبي عن امكانية سحب الجائزة من اونغ سان لاخلالها بالمعايير الاساسية التي على اساسها تم منحها الجائزة.

واكد القرار ضرورة قيام الاتحاد الاوروبي بالتلويح بفرض عقوبات على ميانمار ومراجعة افضلية التعامل التجاري معها اذا ما استمرت انتهاكات حقوق الانسان.





