مدارسنا القديمة.. متاحف تاريخية تاريخ

إعداد: منيرة الربيعة







لم تعد المدارس القديمة في الكويت مجرد شاهد على حقبة مهمة من تاريخ الكويت الحديث، وإنما هي قيمة وجدانية كبيرة بحد ذاتها وثقت مرحلة مهمة من ذاكرتنا ونهضة حركة التعليم والتربية في البلاد.



ولما كان من الأجدى المحافظة على تلك المدارس القديمة التي بادر ببنائها أبناء الرعيل الأول حبا بوطنهم، فقد جاء الوفاء من أبناء الحاضر بجعلها متاحف تحمل في جنباتها مقتنيات وصورا لتبقى شاهدا حيا على تاريخنا، تنقل رسالة سامية للكويتيين جيلا بعد جيل.



وتمثل ظاهرة تحويل المدارس القديمة إلى متاحف خطوة حميدة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للمحافظة على الآثار مواكبة للمرسوم الأميري رقم 1 لعام 1960 الذي يعد أول قانون للآثار.



وتقول مراقب المباني التاريخية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م. فاطمة القبندي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن المجلس بدأ في المدرسة «المباركية» التي أنشئت عام 1911 بتبرع من أهالي الكويت، وتعد أول مدرسة نظامية في الكويت، وسميت بالمباركية نسبة إلى حاكم الكويت المغفور له الشيخ مبارك الصباح، وقد تولى الشيخ يوسف القناعي إدارتها، ومن الشخصيات التي درست فيها صالح العجيري وفهد العسكر.









وذكرت أن المجلس احتفل عام 2012 بمناسبة مرور 100 عام على التعليم النظامي في البلاد بافتتاح المدرسة المباركية كمتحف لذلك التعليم.



وبينت أن المدرسة الشرقية للبنات التي أنشئت بين عامي 1938 و1939 بدأت كمدرسة للبنين، وبعد زيادة عدد الطلاب الذكور تحولت إلى مدرسة للبنات، وقد قام المجلس عام 2001 بأعمال ترميم وصيانة للمبنى.



ولفتت القبندي إلى أن المدرسة التي افتتحها المجلس عام 2008 ضمن مهرجان القرين الثقافي أطلق عليها «متحف الفن الحديث»، وتضم مجموعة من مقتنيات المجلس الوطني التي بدأت مع بداية الحركة التشكيلية الكويتية بالمرسم الحر، كما أن المتحف يقيم خلال العام دورات ومعارض تشكيلية وتصويرا فوتوغرافيا.



وعن المدرسة الشرقية للبنين، أفادت بأنها أنشئت عام 1946 بغية استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، ومن بينهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، إضافة إلى عدد من الشخصيات الذين تولوا مناصب قيادية في البلاد، كما افتتح المجلس عام 2006 المدرسة التي أطلق عليها «المتحف البحري» الذي يعرض الحياة البحرية قديما.



أبنائي الصغار

الكتابة أم القراءة؟

هل الكتابة هي الأفضل أم القراءة؟

سؤال بسيط سألني إياه أحد الأصدقاء الصغار.. لكنه سؤال محير..

وفي الحقيقة لا بد أيها الصديق المحب أن تسبق القراءة الكتابة.. فالقراءة تعلم الإنسان ما لم يعلم، وإن كان هناك اليوم الكثير من الوسائل التعليمية والتقنية الحديثة المفيدة والمبتكرة.. فإن الكتاب تبقى له خصوصية فريدة لا تهزم وبريق لا يهرم..

أما الكتابة فهي كذلك مفيدة، لأنها تساعد الإنسان على تطوير وترسيخ ما تعلمه.. كما تنقل فكره وآراءه السديدة للآخرين سواء في الزمن الذي يعيش فيه أو الأزمان التي تليه.. فتبقى الكتب المفيدة ما شاء الله لها أن تبقى..

وكما أن القراءة مهمة جدا فإن الكتابة مهمة أيضا لأنها تطور الكثير من المعرفة الشخصية وترفع من مستوى التفكير..

وكما أن للقراءة شروطا حتى تكون قراءة فعالة مفيدة، فإن الكتابة لا بد أن تقوم على أسس متينة، فلا تكون مجرد كتابة بالقلم أو بلوحة المفاتيح، سواء عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة حديثة نستخدمها اليوم، وما تأتي به التطورات العلمية في المستقبل.

فلكي تكون كاتبا جيدا عليك أن تكون قارئا جيدا.. ولكي تصبر على الكتابة يجب أن تصبر أولا على القراءة.. فلا يمكن أن تكون كاتبا ناجحا ومتميزا وراسخا من غير قراءة دائبة مستمرة..

فاحرص عزيزي الصغير على الموازنة، وأن تكون صديقا دائما للكتاب إذا كنت تريد أن تصبح كاتبا في أي مجال من مجالات الحياة..

وعندما تصبح قادرا على الكتابة لا يعني أن الكتابة صارت أفضل من القراءة.. فالقراءة لا يستغني عنها أشهر الكتاب في العالم.. بل على العكس.. فكلما تمكن الكاتب من أسلوبه ازداد حبه للقراءة..

القارئ المجد والكاتب المجتهد وجهان لعملة واحدة.

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نوادر





الجاحظ

الجاحظ هو أبوعثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، ولقب بالجاحظ لجحوظ عينيه.



وقد ألف كتاب البخلاء والذي يذكر فيه قصصا طريفة عن البخل وأهله وكذلك ألف كتاب «البيان والتبيين» و«الحيوان»، وغيرها كثير، ويقال إنه كان ظريفا، حلو الحديث وصاحب نكتة، حتى على نفسه.



وكان محبا للكتب، وقد توفي عند سقوط مجموعة من الكتب عليه من أرفف مكتبته وكان عمره 94 سنة.

واشتهر بحبه للفكاهة والنوادر، وتأتي خبرته بطبائع الناس وإلمامه بأخبارهم وأحاديثهم كمادة لعدد من مؤلفاته مثل البخلاء والحيوان وغيرها وما ضمته من الفكاهات والنوادر، بالإضافة للمعلومة والحكمة.

وهنا قصة يرويها الجاحظ عن شيخ خراساني كان يأكل في بعض المواضع إذ مر به رجل فسلم عليه فرد الشيخ السلام ثم قال: هلم عافاك الله.



فتوجه الرجل نحوه فلما رآه الشيخ مقبلا قال له: مكانك.. فإن العجلة من عمل الشيطان.

فوقف الرجل، فقال له الخرساني: ماذا تريد؟

قال الرجل: أريد أن أتغذى.

قال الشيخ: ولم ذاك؟ وكيف طمعت في هذا؟ ومن أباح لك مالي؟

قال الرجل: أوليس قد دعوتني؟

قال الشيخ: ويحك، لو ظننت أنك هكذا أحمق ما رددت عليك السلام.

الأمر هو أن أقول أنا: هلم فتجيب أنت: هنيئا، فيكون كلاما بكلام.



فأما كلام بفعال وقول بأكل فهذا ليس من الإنصاف.

٭ وروى أن رجلا زار قوما فأكرموه وطيبوه فجعلوا المسك في شاربه، فحكته شفته العليا، فأدخل إصبعه فحكها من باطن الشفة مخافة أن تأخذ إصبعه من المسك شيئا!

٭ ويحكي أن أحدهم نزل ضيفا على صديق له من البخلاء، وما أن وصل الضيف حتى نادى البخيل ابنه وقال له: يا ولد عندنا ضيف عزيز على قلبي فاذهب واشتر لنا نصف كيلو لحم من أحسن لحم.

ذهب الولد وبعد مدة عاد ولم يشتر شيئا، فسأله أبوه: أين اللحم!

فقال الولد: ذهبت إلى الجزار وقلت له: أعطنا أحسن ما عندك من لحم، فقال الجزار: سأعطيك لحما كأنه الزبد، قلت لنفسي إذا كان كذلك فلماذا لا أشتري الزبد بدل اللحم.



فذهبت إلى البقال وقلت له: أعطنا أحسن ما عندك من الزبد، فقال: سأعطيك زبدا كأنه الدبس، فقلت: إذا كان الأمر كذلك فالأفضل أن أشتري الدبس.. فذهبت إلى بائع الدبس، وقلت: أعطنا أحسن ما عندك من الدبس، فقال: أعطيك دبسا كأنه الماء الصافي.. فقلت لنفسي: إذا كان الأمر كذلك.. فعندنا ماء صاف في البيت، وهكذا عدت دون أن أشتري شيئا.

قال الأب: يالك من صبي ذكي.. لكن فاتك شيء لقد استهلكت حذاءك بالجري من دكان إلى دكان.

فأجاب الابن: لا يا أبي فقد لبست حذاء الضيف!







مكتبتي

قصة «القمر الحيران» من تأليف الكاتبة أسماء عمارة ورسم هشام حسين، صدرت عن دار «سفير» بالقاهرة ضمن سلسة «أسرار التميز» والتي تقدم فيها كل قصة سرا من أسرار التميز، ثم تتبعها ببعض تدريبات التنمية البشرية بهدف ترسيخ القيمة. تبدأ القصة عندما فكر القمر انه سيمنح ضوءه فقط لمن يستحق. شاهد عصفورا صغيرا يعتني بأمه المريضة فقرر أن ينير له أينما ذهب، فيرفض العصفور قائلا إن أمه أولى بالنور منه لأنها اعتنت به منذ أن خرج من البيضة.. وتتوالى الأحداث والشخصيات حتى يتحدث القمر إلى الشمس التي أخبرته أن عليه القيام بدوره كما يجب وينير للجميع دون تمييز حتى يكون هو المميز حقا. طأطأ الحمار قصة «طأطأ حمار أم مكار» قصة أخرى جميلة للكاتبة أسماء عمارة، تبدأ القصة عندما شعرت القطة بالغيرة من حب عم سعيد الفلاح للحمار الذي يساعده كل يوم في الحقل، وأرادت القطة أن تخدع الحمار المسكين وتظاهرت بالشفقة عليه لأنه يعمل كل يوم بلا راحة، وأشارت عليه أن يتظاهر بالمرض حتى لا يتعب ولا يعمل. وتتوالى الأحداث ليكتشف الحمار في النهاية أنه يجب أن يفكر فيما يفعل وينظر في العواقب قبل أن يتخذ القرارات. الديك الرومي المغرور رحبت الديوك والدجاجات والصيصان بالديك الرومي الجديد الذي اشتراه المزارع، وأنقذه بعضها من الغرق عندما هطلت الأمطار بغزارة، لكنه عامل الجميع بقسوة. ماذا ستفعل الطيور للتخلص من هذا المغرور؟ وماذا كان مصيره؟ القصة من تأليف الكاتب التونسي محمد سوداني ورسم ديانا بشور. بائع‬ اللحوم ‬والمخادعون يمتلك ‬العم حلمي‬‬ مطعما ‬لبيع ‬الشواء.



‬وذات‬ يوم، ‬توقفت‬ سيارة‬ ضخمة ‬أمام‬ محله، ‬نزل‬ منها‬ شخص ‬أنيق ‬يضع ‬نظارات ‬سوداء‬ وطلب ‬منه ‬صاحب ‬المطعم ‬طلبا ‬غريبا. ‬وبعدها‬ يكتشف‬ العم ‬حلمي أنه ‬وقع ‬ضحية ‬لعصابة ‬خطيرة. ‬فما هو هذا الطلب؟ وماذا حصل بالضبط؟ وهل العم حلمي هو الضحية الوحيدة؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ القصة من تأليف الكاتب التونسي محمد سوداني ورسم شيرين مصطفى. الصديق‬ المخادع

‬ماهر‬‬شاب‬ يعيش ‬لوحده ‬وفي ‬يوم ‬ماطر ‬أدخل ‬إلى ‬منزله‬ شابا‬ غريبا‬ اسمه ‬شكري ‬‬ليحتمي ‬من ‬المطر.

ومع ‬مرور الأيام، صار‬الشابان‬ صديقين‬ حميمين.

‬وذات‬ مرة، ‬طلب‬ شكري من ‬ماهر‬‬مفتاح ‬بيته ‬وتركه ‬وحيدا‬ في‬ المقهى ‬ليخدعه ‬خديعة ‬كبرى.‬

فماذا‬ حصل‬ يا‬ترى؟!‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

القصة من تأليف الكاتب التونسي محمد سوداني ورسم لؤي جوبان.



نصائح لولدي



كن مع الأوائل

كتبها: أحمد بنسعيد

ولدي أنت اليوم صغير طري الجسم، غدا ستصير كبيرا مفتول العضلات.. ولدي، هذه نصائح من والد ناغاك صغيرا، وكانت له أحلام تخصك حين تكبر فاسمعها بآذان قلبك، وسل عني وما حملته في قلبي وعقلي لك، وتذكر أن أباك عاش يتيما.. لم يجد أبا يرشده برفق، أو ينير طريقه بحنان، أو يسدي له نصحا كهذا..

إياك وضياع الوقت.. وكن قارئا مفكرا عبقريا.



واعتبر كل يوم يوم اجتهاد وعمل، واملأه بجميل العمل.. سافر يا ولدي، مشرقا ومغربا شمالا وجنوبا.. عاشر الناس، حدادا، وبائع مسك.. اصبر إذا أحرق الحداد ثوبك، واشكر إذا منحك بائع المسك من مسكه.



تطيب وجالس أصحاب الحكمة حيثما وجدوا.. دون حكمتهم في كتاب حياتك وراجعها.. اجتهد لتكون من الأوائل في الخير والبر.. وانجح في هدوء وطمأنينة قلب.. كن عزيزا كريم النفس، وكل من عرق جبينك ومن ثمار اجتهادك..

عدد أعمالك نوع مشاريعك، وتابع خطواتها لتنجح فيها.. وليكن قلبك هو صندوق أسرارك..

واحذر فمن الجنب الذي تأمنه تأتيك اللدغة.. غامر ولا تقامر واجتنب المشي على المهاوي.. كن غنيا جدا، لتكون متصدقا جدا: وابن دورا للأيتام، ومساكن للمحرومين والعاجزين، ومكتبات، ومعامل للشباب.. وتواضع لله..

وإذا استلقيت على فراشك تعبا من عمل فكرك ويدك.. فتذكر مصير الكسالى.. واحمد الله، وسبح بالعشي والإشراق.. وادع الله أن يشرح صدرك وييسر أمرك ويحلل عقدة من لسانك.. ويفتح لك كما فتح لأصفيائه..



مدرستي





شعر: محمد جمال عمرو

إليكِ أعُودُ مَدرَسَتِي .. لأنْهَلَ فِيْكِ مَعرِفَتِي

أُحَقِّقُ فِيْكِ آمَالِي .. وتَعلُو فِيْكِ مَنزِلَتِي

* *

صُرُوحٌ كالمَنَارَاتِ .. ودَرْبٌ لِلغَدِ الآتِي

وأُمْضِي فِيْكِ مَدْرَسَتِي .. سَعِيدًا كُلَّ أوقَاتِي

* *

إلَيْكُمْ عُدْتُ يا صَحْبِي .. إلَى دَرْسِي إلَى كُتُبِي

إلَى الأفْرَاحِ واللعِبِ .. ونَبْعِ العِلْمِ والأدَبِ

تَعَالَوا نَهْتِفُ الآنَا .. نَرُشُّ الوَرْدَ ألوَانَا

لِمَدْرَسَةٍ ألِفْنَاهَا .. فصَارَتْ كُلَّ دُنْيَانَا



الكَبِير من الأَشْياءَ

٭ اليَفَنُ: الشّيْخُ الكَبِير.

٭ القِلْعَمُّ: العجوزُ الكَبيرةُ.

٭ القَحْرُ: البَعِيرُ الكَبيرُ.

٭ الطِّبْعُ: النَّهْرُ الكَبِيرُ.

٭ الرَّسُّ: البِئْرُ الكَبِيرَةُ.

٭ القُلّةُ: الجَرَّةُ الكَبيرةُ.

٭ الفَرَعَةُ: القَمْلَةُ الكَبِيرة.

٭ التِّبْنُ: القَدَح الكَبِيرُ.

٭ الشَّاهِينُ: الميزانُ الكَبِيرُ.

٭ الخِنْجَرُ: السِّكِّينُ الكَبِيرُ.

٭ عَيْن حدْرة: أيْ كَبِيرَة.





هيا نفكر

كتبها: أيمن الشافعي

أصدقائي الأحبة بعيدا عن القصص والحكايات سنقوم اليوم بحل الألغاز.. هيا نفكر وأخبروني ما الحل؟

- نمشي عليه فنصعد فوق ويمكننا أيضا ننزل تحت؟ الحل: (السلم).

- لا طعم لديه وليس له لون..وننفخ به البالون؟ الحل: (الهواء).

- توجد في كل يد خمسة منها.. وتستخدم في اللمس؟ الحل: (الأصابع).

- الحرف الثالث بعد الباء تجده في تمر وتيماء؟ الحل: (حرف التاء).

- لها جذور، ساق وأوراق..ومعظم ألوانها خضراء؟ الحل: (الشجرة).

- لحظة بلحظة تخبرنا بالوقت. وهي كالقلب تدق دقا؟ الحل: (الساعة).

- تطفو وتعوم فوق الماء.. تجدها في البحر وفي أي ميناء؟ الحل: (السفينة).

- عجلاته تسير فوق القضبان.. يعبر ويمر بين البلدان؟ الحل: (القطار).

- حيوان كالطير له جناحان.. يعتمد كثيرا على الأذنين؟ الحل: (الخفاش).

- أوله هلال..اسمه يطلق على أي جمال؟ الحل: (القمر).



اختلافات

بين الرسمين عشرة اختلافات حاول العثور عليها في أسرع وقت ممكن









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