أشاد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وليد فلاح الهويدي بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن تكويت الوظائف في الجهات الحكومية خلال 5 سنوات، مؤكدا ان هذا القرار هو خطوة كبيرة على الطريق الصحيح لدعم العمالة الوطنية، وانه جاء في الوقت المناسب في ظل ما تعانيه قوى العمل الوطنية من البطالة، وسيساهم بشكل واضح في تقليل نسبة البطالة بين الشباب ويفتح مجالات للعمل تستوعب أعدادا كبيرة من الكوادر الوطنية والتي نعول عليها لتسلم زمام ادارة وزارات ومؤسسات الدولة، وهي بكل تأكيد قادرة على ذلك بما تمتلكه من علم وثقافة وخبرات قادرة على اكتسابها، مضيفا ان مدة الخمس سنوات تعد مناسبة جدا لتنفيذ هذا القرار، حتى تتم عملية الإحلال بشكل ممنهج ومدروس وتأتي ثمارها دون التأثير على سير العمل وجودة الإنتاجية.

وختم الهويدي تصريحه ان على القطاع الخاص مسؤوليات ايضا، وعليه ان ينتهج نفس الطريق ولابد ان يفعل مساهمته في الاستعانة بالعمالة الوطنية، حتى نقضي على البطالة، ونرى الكويت بقطاعيها العام والخاص تدار بسواعد أبنائها، مع تقديرنا العالي للعمالة الوافدة التي ساهمت ومازالت في تنمية الكويت ونهضتها.