كريم طارق

صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، د.مبارك العازمي بأن الهيئة في سبيل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من موظفيها لممارسة العمل الإشرافي داخل جميع الإدارات، وحرصا على تبادل واستثمار خبرات هؤلاء الموظفين، فقد تم إصدار عدة قرارات بتدوير الوظائف الإشرافية بعد العرض على نواب المدير العام.

وأشار العازمي إلى أنه من شأن هذه القرارات تحفيز الكفاءات وإبراز القدرات فضلا عن استهداف مصلحة العمل وتطوير آلياته، وكذلك زيادة الخبرات العملية لشاغلي هذه الوظائف.

وقد تمت عملية التدوير على النحو التالي:

حسن عبدالله إبراهيم الخضر من مدير عمل العاصمة إلى مدير عمل حولي.

نايف طامي فيصل المطيري من مدير عمل حولي إلى مدير عمل الأحمدي.

يوسف محمد حسين أرتي من مدير إدارة عمل الفروانية إلى مدير إدارة عمل مبارك الكبير.

محمد طه ياسين الأنصاري من مدير إدارة عمل الأحمدي إلى مدير إدارة تفتيش العمل.

محمد محمود العنزي من مدير إدارة عمل محافظة الجهراء إلى مدير عمل العاصمة.

إبراهيم علي جاسم حسن من مدير إدارة عمل مبارك الكبير إلى مدير إدارة عمل الجهراء.

عبدالله سالم صالح المري من مدير إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية إلى مدير علاقات العمل.

مساعد صالح سعد المطيري من مدير إدارة تقدير الاحتياج إلى مدير إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.

سلطان حسن غلوم من مدير إدارة تفتيش العمل إلى مدير إدارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية.

سلطان عايض عبدالله المطيري من مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية إلى مدير إدارة تقدير الاحتياج.

مدلول حشاش شطي الظفيري من مدير إدارة المنظمات النقابية إلى مدير إدارة تنظيم الاستقدام.

خالد جاسم محمد ارحيل الشمري من مدير إدارة علاقات العمل إلى مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية.

مشعل ارشيد فالح العازمي من مدير إدارة تنظيم الاستقدام إلى مدير إدارة المنظمات النقابية.

فهد منصر فهيد العجمي من مراقب التقييم والمتابعة بإدارة عمل محافظة حولي إلى مراقب التقييم والمتابعة بإدارة عمل محافظة الفروانية.

محمد عبدالله عبدالله العتيبي من مراقب التقييم والمتابعة بإدارة عمل محافظة الفروانية إلى مراقب التقييم والمتابعة بإدارة عمل محافظة حولي.

محمد غنيم جعيدان المطيري من مراقب الاستخدام بإدارة عمل محافظة الفروانية إلى مراقب الاستخدام بإدارة عمل محافظة حولي.

محمد مطلق الجبري من مراقب مراكز الخدمة إلى مراقب الاستخدام بإدارة عمل محافظة الفروانية.

فتوح علي حسن عبدالله من مراقب متابعة الرواتب والعقود بإدارة تفتيش العمل إلى مراقب التقييم والمتابعة بإدارة علاقات العمل.

سالم شويرب محمد العجمي من مراقب التقييم والمتابعة بإدارة علاقات العمل إلى مراقب متابعة الرواتب والعقود بإدارة تفتيش العمل.

حمدان عويد محمد العنزي من مراقب الاستخدام بإدارة عمل محافظة حولي إلى مراقب مراكز الخدمة.

خلود كردي تراك الشمري من مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل محافظة الجهراء إلى مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل محافظة العاصمة.

صالح يوسف صالح الحصار من مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل محافظة العاصمة إلى مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل محافظة حولي.

محمد عبد الرسول محمد ليري من مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل محافظة حولي إلى مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية.

عبد الصمد أحمد حسن من مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية إلى مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل محافظة الجهراء.

صباح زيد عبدالله السهيل من مراقب التقييم والمتابعة بإدارة تفتيش العمل إلى مراقب التقييم والمتابعة بإدارة عمل محافظة مبارك الكبير.

عبدالعزيز عويد فياض العنزي من مراقب التقييم والمتابعة بإدارة عمل محافظة مبارك الكبير إلى مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل محافظة الأحمدي.

محمود زيد عطيه القلاف من مراقب تسجيل البيانات بإدارة عمل محافظة الأحمدي إلى مراقب تسجيل البيانات بإدارة تفتيش العمل.

حسن أحمد محمد القلاف من مراقب تسجيل البيانات بإدارة تفتيش العمل إلى مراقب التقييم والمتابعة بإدارة تفتيش العمل.

عادل مطلق معلى المطيري من رئيس قسم التنسيق بإدارة عمل محافظة مبارك الكبير إلى رئيس قسم التسجيل وتحصيل الضمان المالي بإدارة عمل محافظة الفروانية.

فالح فواز سليمان من رئيس قسم التسجيل وتحصيل الضمان المالي بإدارة عمل محافظة الفروانية إلى رئيس قسم التسجيل وتحصيل الضمان المالي بإدارة عمل محافظة الجهراء.