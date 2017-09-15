تشكل مبادرة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بتوظيف المواطنين في الجمعيات التعاونية خطوة لتخفيض نسب البطالة فضلا عن أنها تتسق مع السياسة العامة لعملية الإحلال وتكويت الوظائف في البلاد.

وتتمثل هذه المبادرة بإطلاق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حملة لتوظيف الكويتيين في الجمعيات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لإعداد خطة بشأن تكويت الوظائف في التعاونيات.

ورغم جدية التوجه في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعزيز نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة إلا أن هناك إقبالا ضعيفا بين الشباب الكويتي تجاه العمل في القطاع التعاوني. ويعود ضعف الإقبال على الوظائف التي أعلنها برنامج إعادة الهيكلة في الجمعيات التعاونية إلى جملة أسباب منها تدني الراتب وآلية التسجيل فضلا عن طبيعة ومواعيد العمل وعدم وجود حوافز تشجيعية.

وفي المقابل، تحرص الحكومة على استثمار كل الفرص المتاحة للتوظيف في القطاعات الحكومية والأهلية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني سعيا إلى تقليص أعداد الباحثين عن فرص وظيفية وتوفير فرص عمل كريمة للمواطنين.

كما ان هناك حرصا نيابيا على تشجيع الشباب الكويتي على العمل في الجمعيات التعاونية لأنها خطوة في الاتجاه الصحيح من خلال صياغة مقترحات ترتكز على الراتب الجيد ومرونة ساعات العمل ومراعاة الاختصاص في تولي الوظائف.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي لـ «كونا» أمس الخميس إن البرنامج يهدف من خلال هذا التعاون مع مسؤولي المؤسسات المختلفة لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية إلى تحقيق أهداف الدولة التنموية وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة لما لها من دور رئيسي في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.

وأشار المجدلي إلى رغبة أطراف التعاون في إعداد وتأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل في فرص وظيفية متاحة والاتفاق من خلال مذكرة التعاون المشترك على تطبيق آلية مشتركة وفق أطر محددة بهدف توظيف الشباب الكويتيين بما يتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم في وظائف إنتاجية وحرفية ونوعية.

وأكد في هذا السياق أهمية التدريب والتأهيل للالتحاق بهذه الفرص الوظيفية مع ضمان الاستمرار بها، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة برئاسة البرنامج وعضوية ممثلين عن جميع الأطراف لمتابعة تنفيذ المهام الواردة بهذا الاتفاق وتفعيل أحكامه وتذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه.