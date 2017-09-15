الماراثون يبدأ من 10 صباحاً ويستمر حتى 10 مساءً

في إطار حرصه الدائم على دعم الأنشطة والفعاليـات الثقافيـــة والإبداعية، يساهم بنك بوبيان في ماراثون القراءة الخيري الذي تنظمه مكتبة تكوين بالتعاون مع عيادة كلينكا Clinica للأسنان، والذي تنطلق فعالياته غدا السبت 16 سبتمبر، من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء.

وتنطلق فكرة الماراثون الذي سيقام في مقر مكتبة تكوين في الشويخ (مجمع لايف) من قيام كل من بنك بوبيان وعيادة كلينكا بالتبرع بدينارين مقابل كل 10 صفحات يقرأها أي من زائري المكتبة خلال فترة الماراثون التي تمتد لاثنتي عشرة ساعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم توجيه 10% من قيمة مبيعات كتب هذا اليوم إلى المساهمة في تعليم الأطفال المعسرين، والذين يجدون صعوبة في الحصول على التعليم المناسب بسبب قدراتهم المالية الضعيفة.

وأكدت الجهة المنظمة ان الدعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في هذا الماراثون الخيري، حيث يمكنهم التواجد في المكتبة ومن ثم قراءة أي عدد من الصفحات في الكتب التي يحبونها ومقابل كل عشر صفحات سيتم التبرع من قبل البنك والعيادة بدينارين، بحيث يحقق كل زائر مجموعة من الاهداف.

وأول هذه الأهداف تثقيف نفسه من خلال القراءة والثاني المساهمة في تعليــم طفل معســر إلى جـانب قضائـه وقتــا ممتعا مع الكتب.

ويسعى بنك بوبيان من خلال هذه الفعاليات والأنشطة الى المساهمة في خدمة المجتمع من خلال مبادرات غير تقليدية تصب في صالح مختلف شرائح المجتمع خاصة تلك التي تحتاج الى الدعم المادي والمعنوي.

من جانبها، قالت مؤسسة مكتبة تكوين الروائية بثينة العيسى «إننا نحتاج أحيانا لأن نشجع على القراءة بطريقة إبداعية، فإذا كان البعض يشعر أنه يحتاج إلى سبب منطقي وفائدة ملموسة من قراءته، فسنوفر له ذلك».

وأضافت: «كل صفحة يقرأها الشخص في ماراثون القراءة الخيري يمكن أن تنقذ مستقبل طفل، وأيضا فإن كل كتاب يقرأ منه قد يأخذه في رحلة عجيبة إلى عالم آخر».

وأكدت «نحن في الحقيقة لا نحتاج إلى سبب لكي نقرأ، أو نقوم بعمل تطوعي أو خيري، لكن اذا اجتمع الأمران معا فتلك بالتأكيد صفقة مثالية».