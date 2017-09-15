أعلن فندق كورت يارد ماريوت الكويت عن تعيين الشيف إيلي صالح في منصب رئيس الطهاة ليقوم بالإشراف على أقسام الأطعمة والمشروبات بالفندق. ومن شأن هذا التعيين أن يضفي المزيد من القيمة على تجربة الضيوف الذين اعتادوا على تناول أشهى المأكولات المميزة في فندق كورت يارد ماريوت الكويت.

ويتمتع الشيف إيلي بخبرة كبيرة تزيد على 20 عاما في عالم الطهي، حيث بدأ مشواره المهني في لبنان بفندق سنتوري بارك، قبل الانتقال إلى أبوظبي للالتحاق بطاقم عمل فندق راديسون بلو كأحد الطهاة بالفندق، كما عمل الشيف إيلي بعدد كبير من الفنادق الخمس نجوم بمختلف الدول العربية كالأردن، الإمارات، السعودية، لبنان وغيرها.

وسيتولى الشيف إيلي في منصبه الجديد إدارة فريق الطهاة بفندق كورت يارد ماريوت الكويت والإشراف على جميع مطاعم الفندق كالمطعم الهندي «سول أند سبايس»، المطبخ الياباني «سوشي» والمطعم الرئيسي بالفندق «إتريوم»، بالإضافة إلى الإشراف على كل الأنشطة الخاصة بقسم الحفلات وقاعة «الراية» الشهيرة.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام فنادق ماريوت الكويت، جورج عون: «نحن جد سعداء بانضمام الشيف إيلي إلى فريق الطهاة بالفندق، ونحن على ثقة بأن ضيوفنا سيحظون بتجربة غنية خلال زيارتهم القادمة لأي من مطاعمنا للاستمتاع بالأطباق الجديدة والمأكولات الفريدة التي سيقوم الشيف إيلي بإضافتها إلى قوائم الطعام في الفندق».