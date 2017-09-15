أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أهمية الرسالة التي يقدمها اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون هذا العام تحت شعار «رعاية جميع أنواع الحياة على كوكبنا»، لاسيما تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على طبقة الأوزون.

وقال رئيس قطاع شؤون خدمات الملاحة الجوية في الإدارة خالد الشعيبي في بيان صحافي أمس الخميس: إن «الطيران المدني» ممثلة في إدارة الأرصاد الجوية تشاطر العالم إحياء اليوم العالمي للأوزون الذي يصادف بعد غد بهدف التوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على طبقة الآوزون في الغلاف الجوي «حماية لنا وبيئتنا من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية الضارة».

وأضاف الشعيبي ان الأوزون أحد الغازات المكونة للغلاف الجوي عبارة عن أكسجين ثلاثي يتكون من 3 ذرات أكسجين ولونه أزرق وهو سام جدا يوجد 10% منه في الطبقة الأولى للغلاف الجوي (طبقة التروبوسفير من سطح الأرض حتى 16 كيلومترا رأسيا) و90% من الأوزون موجود في الطبقة الثانية للغلاف الجوي (طبقة الستراتوسفير من 16 كيلومترا رأسيا وتمتد حتى 45 كيلومترا رأسيا فوق سطح البحر).